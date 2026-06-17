"Српска не прихвата лажне наративе већ тражи истину о свим ратним догађајима"

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Српској не треба било какав наратив, већ истина о свим догађајима током Одбрамбено-отаџбинског рата, истичући да српски народ није геноцидан и није агресор.
"Када видимо колико је само било српских жртава током Одбрамбено-отаџбинског рата и колико је поступака за српске жртве покренуто, видјели би о каквој се дискриминацији ради и могли би схватити зашто смо имали наратив генерално као српски народ", рекао је Минић данас новинарима у Бањалуци.
Након састанка са вршиоцем дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктором Нуждићем он је истакао да се у БиХ водио најбруталнији грађански рат у коме су се дешавали злочини, истичући да српски народ није геноцидан и није агресор.
Он је похвалио рад Центра, који треба да има подршку Владе Републике Српске и свих институција Републике Српске, јер је Српској потребна истина како би неко некада написао историју онакву каква је она уистину и била.
"Ми нећемо, као неки други, измишљати неке ствари. Овај посао који ради Центар је одговоран, озбиљан и прилично тежак", истакао је Минић.
Говорећи о могућности повратка процеса тражења несталих лица Српске у надлежност Републике Српске, Минић је рекао да ће Влада Републике Српске тражити модалитет да се ово питање ријеши.
"Овдје се не ради само о институционалном враћању надлежности, већ и о фактичном, а то значи да дођемо и у посјед посмртних остатака. Ово нам је сваки пут опомена, ако нема Републике Српске, онда можете замислити шта би нам се дешавало", истакао је Минић.
Он је подсјетио да се комплетна база података која је битна за ДНК анализу и за било какву идентификацију, више не налази у Републици Српској.
Нуждић је рекао новинарима да је на састанку упознао премијера Минића о досадашњем раду и истраживањима Центра, како и о томе како је могуће унаприједити даљи рад ове институције.
"Центар, који је саставни дио Владе, као и до сада ће пратити инструкције Владе Републике Српске, али за нас је од великог значаја подршка Владе Републике Српске у нашем даљем раду", закључио је Нуждић, преноси Срна.
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