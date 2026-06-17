Неприхватљив захтјев Клуба Бошњака о Декларацији о затварању ОХР-а

Аутор:АТВ
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Неприхватљив је захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса у Одлуци о усвајању Декларације о затварању Канцеларије високог представника у БиХ, одлучило је данас Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
Вијеће је оцијенило да, с обзиром на садржину и форму оспорене Декларације, као и питања која се њоме третирају, произлази да овај акт не садржи правне норме општег карактера, нити се на општи правно обавезујући начин уређују неки односи, саопштено је из Уставног суда Републике Српске.
Имајући у виду да се оспореном Декларацијом изражава политички став Народне скупштине Републике Српске у погледу одређених питања политичке природе која су у вези са правима и дужностима Републике и другим општим питањима од интереса за грађане Републике, Вијеће је оцијенило да оспорена Декларација ни по садржини, ни по форми, нема карактер општег правног акта, преноси Срна.
Због тога је, наводи се у саопштењу, Вијеће утврдило да није у његовој надлежности да оцјењује сагласност оспорене Декларације са одредбама Устава којима се штите витални национални интереси конститутивних народа у Републици Српској.
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