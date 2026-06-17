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Трамп открио како је прошао разговор са Путином и Зеленским

Аутор:

АТВ
17.06.2026 16:45

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да је имао добре разговоре са руским предсједником Владимиром Путином и украјинским предсједником Владимиром Зеленским током самита Групе седам у Француској.

Трамп је на конференцији за новинаре рекао да покушава да заустави конфликт Русије и Украјине.

Он је додао да још није одлучио да ли ће САД увести додатне санкције Русији и да то зависи од цијене нафте.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Владимир Зеленски

Русија

Украјина

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