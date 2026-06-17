Трамп открио како је прошао разговор са Путином и Зеленским

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да је имао добре разговоре са руским предсједником Владимиром Путином и украјинским предсједником Владимиром Зеленским током самита Групе седам у Француској.
Трамп је на конференцији за новинаре рекао да покушава да заустави конфликт Русије и Украјине.
Он је додао да још није одлучио да ли ће САД увести додатне санкције Русији и да то зависи од цијене нафте.
Свијет
Венс о Трамповим плановима за Иран: Не жели...
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
37
17
31
17
28
17
22
17
13
Тренутно на програму