Једна грешка са климом изазива главобоље: Ево шта треба урадити током љета

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Преживјети љето без клима уређаја скоро је немогуће, а ако не желите да због уобичајене грешке останете без расхлађења - мајстор за климе је дао неколико савјета.
Мајстор за климе Владимир Дујаковић је открио шта можете да урадите сами када је у питању клима уређај, а шта је то што мора мајстор да одради, као и да ли је боље да клима уређај ради цијели дан или да се пали и гаси.
Фудбал
Хтио сам навијати за Србе: Дјечак из Ливна постао хит у региону
– Можете сами да отворите и извучете филтере. Свако би то требало да ради сваког мјесеца. Ако видите да филтери нису јако прљави, довољно је да их оперете млазом топле воде. Нема потребе за детерџентом или било којим другим средством за прање. Остале дијелове можете да пребришете влажном крпом, али сама површински – рекао је Владимир за Данас.рс и додао да остало треба да препустите мајстору.
Према писању портала цијели процес сервиса траје око 45 минута до сат времена за потпуно чишћење клима-уређаја. Скине се турбина, вентилатор који дистрибуира охлађени или загријани ваздух у просторију. Након провјере спољашње јединице и општег стања поступак је завршен.
– Требало би водити рачуна о потрошњи електричне енергије, али требало би запамтити да кућни клима уређаји не уводе свјеж ваздух споља. Просторију треба провјетравати свака два до три сата, како би се избјегле главобоље због недостатка кисеоника у просторији. Ако вас боли глава, можда је клима била прљава или је прозор био предуго затворен – рекао је мајстор.
Економија
Исплати се провозати: Дизел у овом мјесту у БиХ кошта 2,29 КМ
Дујаковић је одговорио и на једну од честих дилема – да ли је добро да клима ради нон-стоп у овим врелим данима или је треба гасити повремено?
– Најбоље би било да клима ради непрестано, а не да се пали и гаси сваких сат времена – истакао је, преноси Нова.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
6 ч0
Савјети
9 ч0
Савјети
20 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
16
50
16
32
16
23
16
17
16
17
Тренутно на програму