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Ових 5 намирница никада не треба јести сирове

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 10:21

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Лосос
Фото: pexels/Mark Alicea

Када сте гладни и у журби, лако је помислити да је довољно „још само један залогај“ прије него што се јело у потпуности припреми.

Мало тијеста из посуде, комадић меса, гутљај млијека... дјелује безазлено, али неке намирнице у сировом стању могу озбиљно угрозити здравље.

И док већина зна да сирово месо није паметна идеја, мање је познато да и поједине биљне намирнице могу направити хаос у стомаку ако нису правилно припремљене.

1. Брашно

Да, чак и обично брашно може бити проблем. Многи мисле да је сирово тијесто опасно само због јаја, али заправо и необрађено брашно може садржавати бактерије попут Е. цоли или салмонеле. Зато лизање кашике након мијешања колача ипак није тако безазлено као што звучи.

2. Мљевено говеђе месо

Тартар бифтек можда звучи софистицирано, али сирово мљевено месо носи већи ризик од бактерија јер је цијела маса изложена обради и контакту с површинама. Стручњаци савјетују да се добро термички обради и да унутрашња температура достигне безбједан ниво.

3. Пилетина и друга перад

Сирова пилетина је међу најризичнијим намирницама. Може садржавати салмонелу и друге бактерије које изазивају тровање храном. Зато пилетина никада не смије остати „полупечена“, без обзира на трендове и експерименте у кухињи.

4. Црвени грах

Мало ко зна да сиров или недовољно куван црвени грах садржи природни токсин који може изазвати мучнину, повраћање и стомачне тегобе. Потребно га је потопити и добро скувати како би био безбједан за јело.

5. Непастеризовано млијеко

„Природно“ не значи аутоматски и безбједно. Непастеризовано млијеко може садржавати опасне бактерије попут листерије, салмонеле и Е. цоли. Управо зато је пастеризација уведена – како би се смањио ризик од озбиљних инфекција.

Кратко правило које вриједи запамтити

Ако нисте сигурни да ли се нека намирница смије јести сирова – боље је да не ризикујете. Добра припрема хране није само питање укуса, већ и здравља. Некада вас тих додатних десет минута кувања може сачувати од озбиљних проблема.

(новости магазин)

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