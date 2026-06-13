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Три једноставна оброка, која можете припремити код куће за гледање утакмица

Аутор:

АТВ
13.06.2026 16:49

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фудбал утакмица гледање спорт
Фото: Pexel/JESHOOTS.com

Свјетско првенство у фудбалу је почело, а многи обожаваоци спорта већ размишљају како уљепшати гледање утакмица уз добру храну.

Ако немате идеју шта припремити за грицкање током утакмице, издвојили смо неколико једноставних и укусних рецепата који се лако праве код куће и савршени су за дружења с пријатељима.

Мини пице с ајваром

Мини пице
Мини пице

Састојци:

- тијесто за пицу, ајвар, сир (по жељи гауда или моцарела), оригано, маслиново уље

Припрема:

Тијесто за пицу развијте и изрежите на мале округле облике. Сваки комад премажите танким слојем ајвара, затим додајте нарибани сир и мало оригана. Пице поређајте на плех обложен папиром за печење и пеците у претходно загријаној рерни на 200°Ц око 10–15 минута, док не добију златну боју.

Куглице од сира

Куглице од сира
Куглице од сира

Састојци:

крем сир, тврди сир (нарендани), павлака, млади лук или першун, мљевени кекс или сусам за уваљати

Припрема:

У посуди помијешајте крем сир, нарибани тврди сир и мало павлаке док не добијете чврсту и компактну смјесу. По жељи додајте ситно сјецкани млади лук или першун за свјежину.

Од смјесе обликујте мале куглице и ставите их у замрзивач око 20–30 минута да се стегну. Након тога куглице уваљајте прво у брашно, затим у умућена јаја, па у презле. Поступак можете поновити (јаје + презле) ако желите дебљу и хрскавију кору.

Пржите их у дубоком уљу на средње јакој температури док не добију златно-смеђу боју. Вадите их на папирни убрус да се оциједи вишак масноће и послужите топле.

Штапићи са сиром

Штапићи са сиром
Штапићи са сиром

Састојци:

300 г брашна, 1 прашак за пециво, 1 јаје, 150 г тврдог сира (нарибаног), 100 мл јогурта или млијека, 50 мл уља, прстохват соли, сусам или оригано

Припрема:

У посуди помијешајте брашно, прашак за пециво и со. Додајте јаје, уље и јогурт па замијесите глатко тијесто. Затим умијешајте нарендани сир и све добро сједините.

Од тијеста правите мале тракице или штапиће и слажите их на плех обложен папиром за печење. По жељи их можете посути сусамом или ориганом за јачи окус. Пеците у претходно загријаној рерни на 180–200°Ц око 15-20 минута, док не добију златно-жуту боју и постану хрскави, преноси Кликс

Уживајте!

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Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Рецепт

Храна

кухиња

ужина

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