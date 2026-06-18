Сутра сунчано уз умјерен развој облачности

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно сунчано и топло вријеме, уз умјерен развој дневне облачности.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини ујутро умјерена и појачана бура, а током дана јужни вјетар, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода предвиђају
Минимална температура ваздуха од 13 до 18, на југу до 20, у вишим предјелима од девет степени Целзијусових.
Максимална температура ваздуха од 26 до 33, у вишим предјелима од 22 степена.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава мало до умјерено облачно и сунчано вријеме, а због повећања облачности локално се очекује и киша.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 11, Чемерно 19, Хан Пијесак и Иван седло 21, Гацко, Калиновик и Соколац 22, Вишеград, Кнежево, Мраковица и Сарајево 24, Дринић, Сребреница и Фоча 25, Зворник, Рудо и Ливно 27, Билећа, Мркоњић Град, Бугојно, Градачац и Тузла 28, Бијељина, Шипово, Дрвар и Јајце 29, Нови Град, Приједор, Рибник, Србац, Добој, Бихаћ, Приједор, Сански Мост и Зеница 30, Бањалука и Требиње 31 и Мостар 34 степена Целзијусова, преноси Срна
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