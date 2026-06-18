Данас у већини дијелова сунчано и суво вријеме

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федрацији БиХ /ФБиХ/ данас ће у већини предјела бити сунчано и суво вријеме, уз развој облачности који локално доноси краткотрајне пљускове углавном на истоку и југу.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена и појачана бура, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Максимална температура ваздуха од 26 до 32 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 21.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. Нешто више облака у сјеверним подручјима.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница девет, Рудо, Соколац, Дринић и Шипово 13, Фоча и Хан Пијесак 14, Иван седло, Чемерно и Гацко 15, Сарајево и Дринић 16, Калиновик, Кнежево, Мркоњић Град и Сребреница 17, Дрвар, Зворник, Вишеград и Нови Град 18, Зеница, Рибник, Бањалука и Добој 19, Бихаћ, Тузла, Билећа, Приједор и Србац 20, Бијељина 22, Мостар и Требиње 23, а Градачац 24 степена Целзијусова, преноси Срна.
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