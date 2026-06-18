Опрез на дионицама у усјецима, могући одрони

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ одвија редовно, по мјестимично мокрим коловозима, а возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
На путевима на којима се изводе санациони радови, обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај.
Из АМС-а возачима савјетују опрезну вожњу прилагођену стању и условима на путу.
На дионици магистралног пута Вишеград-Бродар, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја радним данима у трајању од 15 минута у периоду од 7.00 до 15.00 часова.
Због изградње ауто-пута Рача-Бијељина, измијењен је режим саобраћаја на магистралним путевима на том подручју.
У току су радови на магистралном путу Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Бијељина - Главичице због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента и планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра. За вријеме обуставе, возила се преусмјеравају на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента.
Забрана не важи за возила локалног становништва, као и возила хитних служби.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично и регулише га саобраћајана сигнализација.
Клизиште је активно и на магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, због чега се савјетује додатни опрез и спорија вожња.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На ауто-путу Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ, због радова, саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима: Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
На магистралном путу гранични прелаз Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
14 ч0