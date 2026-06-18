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Дневни хороскоп за 18. јун

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 07:01

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Хороскоп
Фото: pexels/Paoko

Шта вам звијезде доносе данас?

Ован

Љубав:

Стало Вам је да привучете нечију емотивну пажњу, али чините низ погрешних ствари.

Посао:

У пословно-финансијском смислу, заборавите на превелике амбиције или на жељу за присвајањем туђих резултата.

Здравље:

Обратите пажњу на правилнију исхрану.

Бик

Љубав:

Вјештим потезима умијете да остварите своје емотивне намјере. Партнер Вам угађа на различите начине, док се Ви задовољно осмјехујете.

Посао:

Подстичите код себе радозналост и креативно расположење. У сусрету са сарадницима, очекује Вас ново или поучно искуство.

Здравље:

Налазите се у сјајној форми.

Близанци

Љубав:

У сусрету са вољеном особом, нови догађаји представљају добар повод за заједничку прославу. Све у складу са инспирацијом.

Посао:

Ослоните се на интуицију при доношењу коначне одлуке. Налазите се под утицајем фактора среће, тако да Вас очекују позитивни резултати.

Здравље:

Зрачите позитивном енергијом.

Рак

Љубав:

Партнер покушава да Вам помогне или да Вас орасположи. Заједнички сусрет може да се претвори у љепши дио стварности.

Посао:

Полазите од погрешних информација, тако да Ваше прогнозе дјелују неубедљиво. Прихватите добронамјерну критику.

Здравље:

Нема потребе да се оптерећујете тешким темама, пише Астролоок

Лав

Избегавајте напете ситуације у сусрету са вољеном особом, важно је да међу Вама постоје добре намјере.

Посао:

Уколико Вам је стало да тестирате своје интелектуалне или практичне способности, потребно је да имате прецизне циљеве.

Здравље:

Потрудите се да правилно усмјеравате своју позитивну енергију.

Дјевица

Љубав:

Понекад у љубавном односу прижељкујете више него што је могуће, али нема разлога да се жалите на вољену особу. Прихватите оно што добијате.

Посао:

Околина позитивно реагује на Ваше идеје и неко Вас подстиче на активну улогу или на додатно стваралаштво. Сачувајте пословне интересе.

Здравље:

Обратите пажњу на снове.

Вага

Љубав:

Објасните партнеру да Вас повезују сличне жеље и афинитети, као и да не треба оклијевати пред заједничким изазовом. Проверите своју срећу.

Посао:

Осјећате креативну инспирацију и дејлујете позитивно на своју околину. Важно је да се ангажујте на различитим странама.Здравље:

Налазите се у сјајној форми.

Шкорпион

Љубав:

Партнер се жали на Вашу учесталу расијаност или заборавност. Исправите на вријеме своје пропусте.

Посао:

Тек када будете спознали праву истину, схватићете на који начин треба да рјешавате своје пословно-финансијске дилеме.

Здравље:

Избјегавајте лоше навике или депресивно расположење.

Стрелац

Пажљиво анализирате вољену особу, али не можете да ускладите различите аспирације и интересовања која Вас удаљавају.

Посао:

Оптерећени сте новим пословним плановима. Реагујете сувише темпераментно у ситуацијама када треба показати дипломатске манире.

Здравље:

Различити садржаји забаве дјелују позитивно на Ваше расположење.

Јарац

Љубав: Романса

Стишавајте своје афекте. Боље је да затражите добар савјет, него да емотивно ризикујете без правог повода.

Посао:

Недостаје Вам концентрација да се ангажујете на различитим странама. Немојте доносити брзоплете одлуке.

Здравље:

Пријаће Вам релаксација или боравак у природи, опустите се.

Водолија

Љубав:

Важно је да учините оно што осјећате, јер избор погрешне улоге на крају оставља лош утисак пред блиском особом.

Посао:

Дјелујете нестрпљиво, али додатна иницијатива са Ваше стране не доноси позитивне резултате и нечију наклоност.

Здравље:

Немојте прецјењивати личне могућности, избјегавајте стресне ситуације.

Рибе

Љубав:

Сачувајте самоконтролу, боље је да не провоцирате партнера на узајамно доказивање. Ствари лако могу да измакну контроли.

Посао:

Потребно је да сагледате различите догађаје на пословној сцени и своју улогу или могућности.

Здравље:

Обратите пажњу на правилну исхрану.

А сада имате јединствену прилику да сваки дан добијате

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