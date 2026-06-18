Дневни хороскоп за 18. јун

Аутор:АТВ редакција
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Шта вам звијезде доносе данас?
Ован
Љубав:
Стало Вам је да привучете нечију емотивну пажњу, али чините низ погрешних ствари.
Посао:
У пословно-финансијском смислу, заборавите на превелике амбиције или на жељу за присвајањем туђих резултата.
Здравље:
Обратите пажњу на правилнију исхрану.
Бик
Љубав:
Вјештим потезима умијете да остварите своје емотивне намјере. Партнер Вам угађа на различите начине, док се Ви задовољно осмјехујете.
Посао:
Подстичите код себе радозналост и креативно расположење. У сусрету са сарадницима, очекује Вас ново или поучно искуство.
Здравље:
Налазите се у сјајној форми.
Близанци
Љубав:
У сусрету са вољеном особом, нови догађаји представљају добар повод за заједничку прославу. Све у складу са инспирацијом.
Посао:
Ослоните се на интуицију при доношењу коначне одлуке. Налазите се под утицајем фактора среће, тако да Вас очекују позитивни резултати.
Здравље:
Зрачите позитивном енергијом.
Рак
Љубав:
Партнер покушава да Вам помогне или да Вас орасположи. Заједнички сусрет може да се претвори у љепши дио стварности.
Посао:
Полазите од погрешних информација, тако да Ваше прогнозе дјелују неубедљиво. Прихватите добронамјерну критику.
Здравље:
Нема потребе да се оптерећујете тешким темама, пише Астролоок
Лав
Избегавајте напете ситуације у сусрету са вољеном особом, важно је да међу Вама постоје добре намјере.
Посао:
Уколико Вам је стало да тестирате своје интелектуалне или практичне способности, потребно је да имате прецизне циљеве.
Здравље:
Потрудите се да правилно усмјеравате своју позитивну енергију.
Дјевица
Љубав:
Понекад у љубавном односу прижељкујете више него што је могуће, али нема разлога да се жалите на вољену особу. Прихватите оно што добијате.
Посао:
Околина позитивно реагује на Ваше идеје и неко Вас подстиче на активну улогу или на додатно стваралаштво. Сачувајте пословне интересе.
Здравље:
Обратите пажњу на снове.
Вага
Љубав:
Објасните партнеру да Вас повезују сличне жеље и афинитети, као и да не треба оклијевати пред заједничким изазовом. Проверите своју срећу.
Посао:
Осјећате креативну инспирацију и дејлујете позитивно на своју околину. Важно је да се ангажујте на различитим странама.Здравље:
Налазите се у сјајној форми.
Шкорпион
Љубав:
Партнер се жали на Вашу учесталу расијаност или заборавност. Исправите на вријеме своје пропусте.
Посао:
Тек када будете спознали праву истину, схватићете на који начин треба да рјешавате своје пословно-финансијске дилеме.
Здравље:
Избјегавајте лоше навике или депресивно расположење.
Стрелац
Пажљиво анализирате вољену особу, али не можете да ускладите различите аспирације и интересовања која Вас удаљавају.
Посао:
Оптерећени сте новим пословним плановима. Реагујете сувише темпераментно у ситуацијама када треба показати дипломатске манире.
Здравље:
Различити садржаји забаве дјелују позитивно на Ваше расположење.
Јарац
Љубав: Романса
Стишавајте своје афекте. Боље је да затражите добар савјет, него да емотивно ризикујете без правог повода.
Посао:
Недостаје Вам концентрација да се ангажујете на различитим странама. Немојте доносити брзоплете одлуке.
Здравље:
Пријаће Вам релаксација или боравак у природи, опустите се.
Водолија
Љубав:
Важно је да учините оно што осјећате, јер избор погрешне улоге на крају оставља лош утисак пред блиском особом.
Посао:
Дјелујете нестрпљиво, али додатна иницијатива са Ваше стране не доноси позитивне резултате и нечију наклоност.
Здравље:
Немојте прецјењивати личне могућности, избјегавајте стресне ситуације.
Рибе
Љубав:
Сачувајте самоконтролу, боље је да не провоцирате партнера на узајамно доказивање. Ствари лако могу да измакну контроли.
Посао:
Потребно је да сагледате различите догађаје на пословној сцени и своју улогу или могућности.
Здравље:
Обратите пажњу на правилну исхрану.
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