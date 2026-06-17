Афричка куга свиња "мирује": Апел за прописно одлагање угинулих животиња

Аутор:Сања Трифковић
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Појава афричке куге свиња прије неколико дана на једном газдинству у Семберији покренула је поново питање колико се и да ли су се фармери опустили и колико се придржавају прописаних мјера? Контроле промета животиња
"За сада је ситуација да кажем стабилна, међутим ово је показатељ, без обзира да кажем да колико год чинимо све и као систем и Министарство пољопривреде у координацији са свим институцијама, заиста и са ветеринарским организацијама и фармерима, заиста чини да имамо повољну епитизиолошку ситуацију, видите да увијек ризик постоји., поготово што морам рећи да у земљама окружења, у Хрватској и Србији у том пограничном дијелу, велики је број жаришта", рекао је помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде за ветеринарство Негослав Лукић.
Ниво биосигурносних мјера мора бити на највишем нивоу, као и строга контрола промета животиња. Искључиво набављати животиње са познатим здравственим статусом, обиљежене и познатог поријекла, како би се спријечило ширење. Иако је познато да и најмањи погрешан корак може угрозити цијели ситем и узроковати болест, поново се дешава да се људи неодговорно понашају. Ових дана у ријечним токовима Семберије плутају лешеви животиња.
"Такво понашање проузрокује велику могућност ширења разних заразних болести од којих су неке као антракс, лептоспироза, бруцелоза и многе друге носе опасан ризик и за здравље људи. Не очекујем да град Бијељина прави кафилерију или спалионицу јер те активности превазилазе могућности једне локалне заједнице, али очекујем да успостави функционалан систем", изјавио је ветеринар Владимир Даковић.
"То представља огроман ризик за ширење заразних болести, зато користим прилику да апелујем на све наше фармере, пољопривредне произвођаче, суграђане, да у случају угинућа животиње, обавијесте зоохигијеничарску службу, сваки град по закону мора да има своју зоохигијеничарску службу", казао је помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде за ветеринарство Негослав Лукић.
И у случају афричке куге свиња и непрописном одлагању угинуле стоке апел за локалне кризне штабове за максималну укљученост како би се спријечило ширење било које заразне болести. Довољан је један неодговаран фармер или појединац да наруши све оно што се радило у претходном периоду, кажу у министарству.
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