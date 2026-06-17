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Драшковић обећао помоћ породици Брчић: Куповином нових грла надокнадиће дио штете

Аутор:

АТВ
17.06.2026 19:57

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Породица Брчић претрпјела је значајне губитке када је гром убио пет крава
Фото: АТВ

Након што је сазнао за несрећни догађај који је задесио породицу Брчић, херцеговачки привредник Родољуб Драшковић најавио је да ће им пружити помоћ куповином нових грла стоке, како би надокнадили дио претрпљене штете.

Према доступним информацијама, породица Брчић претрпјела је значајне губитке, што је озбиљно угрозило њихово домаћинство и егзистенцију. Свјестан тежине ситуације, Драшковић је одлучио да конкретним потезом помогне опоравак породице и омогући им наставак рада.

Овај чин представља наставак дугогодишњег ангажмана Родољуба Драшковића у пружању подршке становништву источне Херцеговине.

Током претходних година учествовао је у бројним хуманитарним и друштвено одговорним акцијама, помажући појединцима, породицама и локалним заједницама које су се суочавале са различитим животним изазовима.

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Најава помоћи породици Брчић дочекана је са одобравањем међу грађанима, који истичу да овакви примјери солидарности и друштвене одговорности имају посебан значај у временима када су многим породицама подршка и разумијевање најпотребнији.

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Родољуб Драшковић

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