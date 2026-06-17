У секунди остали без свега: Помозимо породици Брчић

Аутор:Бојан Носовић
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Све око чега су ради, бринули и од чега су живјели нестало је у једном тренутку. Петочлана породица Брчић из Плане код Билеће живи од сточарства, имали су пет крава, производили сир продавали. Остали су без тога
Све се дешавало у послијеподневним часовима наишла је јака киша и грмљавина а онда је гром убио свих пет крава на истом мјесту. Штета се процјењује на око 30.000 марака
За незапослени брачни пар Милоша и Данијелу штета је много већа. АТВ-у причају да им је ово био једини извор прихода од кога су живјели и дјецу школовали.
"Тешко је пуно, само нeка нам је породица здраво остала, ту сам и ја био близу. Тешко, од тога се живи, немам шта пуно да причам. Штета је велика дефинитивно? А јесте велика, једна се прије три дана била отелила за мјесец дана су требале још три да се отеле", рекао је Милош Брчић.
"Тако је било како је је, јесте тешко од тога се живјело, али Боже мој нека су здраво дјеца , нека смо здраво ми идемо даље. Ко помогне, помогне добро је дошло", казала је Данијела Брчић.
А помоћи се треба, кажу и комшије и сарадници Брчића. Описују их као поштену и честиту породицу која је живјела искључиво од свог рада.
"Ако може општина ако имало слуха има и помоћи да му се учини", испричао је комшија Жарко Бојовић.
"Jа бих замолила све људе добре воље, прије свега пословне сараднике,клијенте, све остале породице кумове и пријатеље колико су у могућности да помогнемо у обнављању сточног фонда за породицу Брчић", истакао је Пољопривредни кластер „Стара Херцеговина“ Данијела Салатић.
Инспекција је излазила и процијенила штету а људи из Кластера су већ покренули хуманитарну акцију и објавили бројеве жири рачуна на које се Брчићима може помоћи.
Addiko Bank: 5520031880713807 - Милош Брчић
NLB Bank: 5620088099256245 - Данијела Брчић
А они и даље скромни.
"Колико ко може помоћи нека помогне ко не може опет ћемо остати људи и пријатељи сви", рекао је Милош Брчић.
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