Домовински покрет предлаже резолуцију о Хрватима у БиХ

Лансирали су Резолуцију о оснаживању политичког положаја Хрвата у БиХ и очекују подршку Сабора - државе Хрватске, да не буде забуне. У овој државној заједници, у којој желе ту посебну изборну јединицу, немају подршку. Начелно, српски званичници подржавају да Хрвати бирају хрватског члана Предсједништва, али их - природно - не занима како ће се о томе договорити Хрвати и Бошњаци у Федерацији БиХ. А договориће се, чини се - тешко до никако.

Посебна изборна јединица и ревизија хрватског држављанства, то у својој резолуцији о Хрватима у БиХ тражи Домовински покрет. То су информације које су се прво појавиле у хрватским медијима. Хрватска изборна јединица у ФБиХ би очувала опстанак Федерације БиХ и штитила права Хрвата. Омогућила би им избор легитимних хрватских представника, навели су из Домовинског покрета.

"Реформа политичког система довела би до поштених избора, на којима би сваки конститутивни народ бирао властите легитимне представнике, притом узимајући у обзир формирања посебне изборне јединице за избор представника хрватског народа као први корак према политичкој једнакоправности Хрвата у БиХ", наводи се у резолуцији", наведено је у Декларацији.

Званичници ХДЗ-а и челни људи државе показали су суздржаност према оваквој иницијативи, јер претходно није усаглашена. Премијер Хрватске Андреј Пленковић оцијенио је као унутарстраначки ПР потез и непотребно уплитање у спољну политику.

"Ово је један напор политички за видљивост Домовинског покрета, претпостављам о теми БиХ и правима Хрвата. Разговараћемо на коалицији па ћемо видјети који је смисао те иницијативе", казао је премијер Хрватске Андреј Пленковић.

"Кад видите документ па онда ви реците је ли то ПР потез или је то брига за Хрвате у БиХ, да их не може прегласавати", рекао је из Домовинског покрета Стипо Млинарић.

Предсједник Хрватског народног сабора БиХ, Драган Човић је навео да конкретан приједлог тражи измјену Устава.

"Да би се устав промијенио треба вам двотрећинска већина у два дома Парламента, другим ријечима то је опет оно што ће бити тешко остварити без једнаког сличног промишљања бошњачког односно српског народа, али као идеја је већ одавно на столу", истакао је предсједник Хрватског народног сабора БиХ Драган Човић.

"Вјерујем да је сазрело вријеме и политичка ситуација у којој и бошњачки народ види да четири изборна циклуса када су бирали 2 бошњачка члана Предсједништва, односно узурпирали хрватску позицију, да то ништа добро није донијело БиХ, него чак напротив, да је учинило БиХ потпуно нефункционалном", изјавила је делегат у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Даријана Филиповић.

Саша Магазиновић, предсједавајући Клуба посланика СДП-а у Представничком Дому Парламентарне скупштине БиХ је поручио да је овакав потез недопустив израз непоштовања суверенитета БиХ.

"Ово што се тренутно дешава у Хрватској, ове иницијативе ја оцјењујем као једну врсту политичке агресије на БиХ и очекујем да Влада Републике Хрватске да ли они стоје иза тога или је то иницијатива једне странке", навео је предсједавајући Клуба посланика СДП-а у Представничком Дому Парламентарне скупштине БиХ Саша Магазиновић.

Посланик у Народној скупштини Републике Српске из реда хрватског народа, Диана Чекић је поручила да Декларација представља популистички потез Домовинског покрета. Како каже, сви грађани БиХ без обзира ком народу припадају требају сами да се изборе за свој положај.

"Мислим да у кући најбоље рјешавају проблеме они који у тој кући живе. Ово сматрам једноставно као један популистички потез и Домовински покрет вјероватно то ради себи из својих познатих разлога", рекла је посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Диана Чекић.

"Ако би хрватски парламент усвојио овако нешто онда би могли говорити о томе да је Хрватска одустала од Дејтонског мировног споразума и да БиХ нема добронамјерног сусједа", истакао је самостални посланик у Народној скупштини Републике Српске Рамиз Салкић.

Евентуална реализација приједлога који се налазе у Декларацији представљала би задирање у надлежности Босне и Херцеговине, поручио је Елмедин Конаковић.

"Тај приједлог је грубо кршење, задирање у надлежности БиХ, у наш суверенитет и надам се да власт и у Хрватској неће под притиском радикала и популиста који немају рјешења за проблеме у Хрватској него се баве овим темама, а да неће ући у ту забрањену зону, ако буду адекватно ћемо на то одговорити", казао је министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић.

Домовински покрет је антисрпски пројектован. Хрвати треба да бирају свог члана Предсједништва БиХ, као и муслимани и Срби и би омогућило равноправно представљање, јасан је лидер СНСД-а.

"Ми мислимо да је грешка да муслимани бирају Хрватима члана предсједништва. Ми смо давали своје приједлоге како то треба да се ријеши. Очигледно да муслимани то игноришу, Хрвати немају снаге да то прогурају", јасан је предсједник СНСД-а Милорад Додик и додао:

"Ми немамо разлога да ћутимо на ту тему, Ми мислимо да ово што је 3,4 пута урађено Хрватима да је рушење принципа конститутивности и сматрамо да имају могућност муслимани то нама да ураде они би то урадили прије него Хрвати."

Конференција за новинаре на којој је требала бити представљена „Резолуција о оснаживању политичког положаја Хрвата у Босни и Херцеговини“, отказана је. Није познато због чега је дошло до одустајања од јавног представљања документа, нити да ли је одржан планирани састанак унутар владајуће коалиције.