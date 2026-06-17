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Подаци о страдалима демантовали ратну пропаганду Сарајева

Аутор:

АТВ
17.06.2026 10:02

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У Сарајеву прижељкују останак ОХР-а, из Српске позивају на јединство на нивоу БиХ
Фото: ATV

У Сарајеву је 18. јуна 2007. године представљен пројекат Истраживачко-документационог центра, махом састављеног од бошњачких чланова, који је изнио податке о ратним страдањима у БиХ, демантујући дотадашње пропагандне тврдње политичког врха Бошњака.

Према тим наводима, у рату у БиХ од 1992. и 1995. погинуло је укупно 97.207 особа.

Од тога 64.036 су Бошњаци, 24.905 жртава је српске националности, 7.788 су Хрвати и 478 остали.

Тако су одбачене ратне тврдње политичког Сарајева о 200.000 бошњачких жртава, преноси Срна.

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Тагови :

Сарајево

ФБиХ

страдање Срба

Бошњаци

Рат у БиХ

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