Конаковић искључио из странке одборнике који су га напустили

Аутор:АТВ
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Предсједник СББ-а Фахрудин Радончић поручио је да је Елмедин Конаковић синоћ из НиП-а "искључио" четири одборника, јер су му ујутру напустили странку и колективно прешли у СББ.
"Сваки дан СББ јача и многи угледни појединци странку препознају као побједнички и одговоран политички пројекат. У низу озбиљних појачања, јутрос су нам се придружила и четири одборника из Живиница.
Сјајна екипа је окренула леђа политичком петљанцу и непринципијелној политици.
Добро дошли успјешни људи, чија су имена веома позната у ТК - Адис Трумић, Сеад Алибашић, Асмир Трумић и Адис Бајрић.
У свом стилу, политички већ неинвентивни шеф НиП-а, синоћ је објавио “одлуку” о њиховом искључењу!?
Али, овдје је искључен само Конаковић.
Баш као и у случајевима када су га неславно напустила два представика у Парламентарној Скупштини БиХ, федерални или кантонални заступници", написао је Радончић.
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