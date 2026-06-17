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Конаковић искључио из странке одборнике који су га напустили

Аутор:

АТВ
17.06.2026 08:17

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Конаковић искључио из странке одборнике који су га напустили
Фото: Anadolu/Stipe Majic

Предсједник СББ-а Фахрудин Радончић поручио је да је Елмедин Конаковић синоћ из НиП-а "искључио" четири одборника, јер су му ујутру напустили странку и колективно прешли у СББ.

"Сваки дан СББ јача и многи угледни појединци странку препознају као побједнички и одговоран политички пројекат. У низу озбиљних појачања, јутрос су нам се придружила и четири одборника из Живиница.

Сјајна екипа је окренула леђа политичком петљанцу и непринципијелној политици.

Добро дошли успјешни људи, чија су имена веома позната у ТК - Адис Трумић, Сеад Алибашић, Асмир Трумић и Адис Бајрић.

У свом стилу, политички већ неинвентивни шеф НиП-а, синоћ је објавио “одлуку” о њиховом искључењу!?

Али, овдје је искључен само Конаковић.

Баш као и у случајевима када су га неславно напустила два представика у Парламентарној Скупштини БиХ, федерални или кантонални заступници", написао је Радончић.

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Тагови :

Елмедин Конаковић

Фахрудин Радончић

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