Необична интервенција бањалучких ватрогасаца: Спасавали пса и птицу

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука имали су јуче четири интервенције на различитим локацијама у граду, и то од пожара на електро-стубу и стамбеном објекту до спасавања пса и птице.
Према подацима Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука, све интервенције успјешно су окончане.
Прва интервенција забиљежена је у 12.00 часова, када су ватрогасци изашли на терен због пожара на електро-стубу у Улици Гаврила Принципа.
Након брзе реакције, пожар је локализован и угашен.
Само неколико часова касније, у 15.10 часова, ватрогасци су интервенисали у Улици Браће Југовића, гдје је било потребно спасити пса.
Трећа интервенција забиљежена је у 18.20 часова у Гундулићевој улици.
Ватрогасци су том приликом спасили птицу која је упала у шахт.
Посљедња интервенција током дана била је у 19.35 часова у Београдској улици.
Ватрогасци су реаговали због пожара на стану, односно оптичком каблу на згради, те спријечили даље ширење ватре.
(Глас Српске)
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