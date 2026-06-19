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Необична интервенција бањалучких ватрогасаца: Спасавали пса и птицу

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 09:30

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Необична интервенција бањалучких ватрогасаца: Спасавали пса и птицу

Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука имали су јуче четири интервенције на различитим локацијама у граду, и то од пожара на електро-стубу и стамбеном објекту до спасавања пса и птице.

Према подацима Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука, све интервенције успјешно су окончане.

Прва интервенција забиљежена је у 12.00 часова, када су ватрогасци изашли на терен због пожара на електро-стубу у Улици Гаврила Принципа.

Након брзе реакције, пожар је локализован и угашен.

Спасавање пса у насељу Старчевица

Само неколико часова касније, у 15.10 часова, ватрогасци су интервенисали у Улици Браће Југовића, гдје је било потребно спасити пса.

Птица извучена из шахта

Трећа интервенција забиљежена је у 18.20 часова у Гундулићевој улици.

Ватрогасци су том приликом спасили птицу која је упала у шахт.

Пожар на згради у Београдској улици

Посљедња интервенција током дана била је у 19.35 часова у Београдској улици.

Ватрогасци су реаговали због пожара на стану, односно оптичком каблу на згради, те спријечили даље ширење ватре.

лас Српске)

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Тагови :

Ватрогасна бригада Бањалука

пожар

пас

птица

Бањалука

Ватрогасци

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