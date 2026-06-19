Зељковић: Изградња игралишта у Доњим Колима заустављена јер је пројекат подржао СНСД

Аутор:Марија Милановић
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Инфраструктурни проблеми, али и велики број других, са којима се Бањалучани суочавају свакодневно не налазе се више на периферији, одавно су се преселили и у центар града.
„Нажалост и у самом центру Бањалуке имамо озбиљне проблеме, а да не причам о приградским и руралним насељима. Исправна је тврдња да што више идете од центра, проблеми су већи, али они су јасно видљиви и у самом центру“, казао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука, Богољуб Зељковић.
Нажалост, поменуте ствари су актуелна тема у Бањалуци, како каже одборник СНСД-а, те су постале њена тужна реалност.
„Реалност Бањалуке уназад шест година. Град који је некада био познат по своме зеленилу и чистоћи. Да, када људи дођу у град би се одушевили како је Бањалука један лијеп, уређен и модеран град. Дошли смо у ситуацију да имате недостатак контејнера, да имате траву која се не коси, да имате смеће на сваком ћошку и то је најбоља могућа слика и прилика актуелне Градске управе“, казао је Зељковић.
Политика је, како каже СНСД-ов одборник саставни дио живота, али као таква не би се требала укључивати у одређене ствари. Када се говори о дјеци о будућности Бањалуке, тада се говори о примарним темама, те се Зељковић осврнуо на дјечија игралишта у граду, а која су веома запуштена, а осврнуо се и на недавни догађај у мјесној заједници Доња Кола гдје су мјештани заустављени од стране Града у реконструкцији дјечијег игралишта.
„Мени је жао сада када говоримо о дјечијим игралиштима широм града Бањалуке, а који се налазе у запуштеном стању и који прије свега нису безбједни за нашу дјецу да се играју. Ја сам као одборник Скупштине града на позиве мјештана и грађана из различитих насеља, управо и покренуо ту тему почетком ове године, гдје смо ишли од игралишта до игралишта како бисмо се увјерили у каквом се заправо она стању налазе“, подсјетио је Зељковић.
Приликом обиласка поменутих игралишта, Зељковић је казао да их је затекла фрапантна реалност гдје су се на појединим мјестима могли видјети и ексери који вире из мобилијара те представљају озбиљну опасност за оне најмлађе.
„У сваком тренутку, нажалост, свако дијете може да се повриједи. То прије свега није безбједно. И, покренули смо цијелу ту причу јер ми је невјероватно да град који има 300 милиона КМ буџет, не може да издвоји средства да та игралишта санира, а да не говоримо о томе да их у потпуности реновирамо и обезбиједимо услове онакве какве дјеца и заслужују“, поручио је Зељковић.
Након обиласка терена и објава на друштвеним мрежама, као и одређене врсте медијског притиска оваквим дјеловањем према Градској управи, на једној од претходних јединица, од Града је стигао приједлог пред одборнике да се крене у санацију дјечијих игралишта, како је потврдио и сам одборник СНСД-а.
„Изабрано је да то буде неких десетак игралишта у најлошијем стању, како је тада процијењено и да се за то издвоји кредит од милион КМ. Ми смо то и прихватили сматрајући да је то нешто добро и лијепо што треба да се деси, како би дјеца добила безбједне услове за игру. Међутим, то свакако није довољно да би се санирало свако игралиште на подручју града“, поручио је Зељковић.
С обзиром на тренутно стање бањалучких игралишта, а које је врло лоше, Зељковић каже да је овакво стање заправо немар актуелне градске администрације, а која није имала интересовања као ни политичке воље да се посвети овом проблему и одавно га ријеши.
„Када смо видјели да неће бити довољно средстава да се се санирају сва игралишта, а и немогуће је санирати све у току једне године, покренули смо једну активност унутар СНСД-а да ми као и организација покушамо утицати и на институције те да оне изграде нека од игралишта. Успјели смо у томе. Ево, прије пар дана отворено је једно такво игралиште у склопу ОШ „Јован Цвијић“. Директорица ме је обавијестила и послала фотографије игралишта, а које је свакодневно сада препуно дјецом“, рекао је Зељковић.
Такође, Зељковић је споменуо и ситуацију у Доњим Колима, гдје су мјештани тражили да се изгради игралиште, радови су били при крају, дошло се до монтаже справа на игралишту, а онда је Град послао комуналну инспекцију, која је обуставила радове.
„Мјештани су ме упознали са тим да су они послали допис неколико пута према самом граду. Такође, они су покренули и процедуру око добијања саме дозволе за игралиште, међутим град се оглушио на све то. Дошли смо сада у ову ситуацију гдје је тај пројекат изградње дјечијег игралишта у Доњим Колима заустављен, само из разлога што је то потенцирао СНСД“, рекао је Зељковић.
Грађани су како каже одборник свједоци горе наведених ствари као и горућих проблема, а која се односе на недостатак капацитета у вртићима, гдје се број попео на 2.500.
„Имате институције које су спремне да издвоје преко 10 милиона КМ за изградњу 5 вртића и ако би се коначно тај проблем ријешио, међутим до дана данас тај проблем није ријешен. Само из разлога што се то Градској управи не свиђа или из разлога што је то предложио СНСД“, казао је Зељковић.
Он је нагласио да је дужност како одборника, тако и одговорних у Граду Бањалука да раде у интересу грађана. Зељковић је споменуо и то да Бањалука нема свог легитимно изабраног представника, односно градоначелника у посљедњих шест мјесеци јер је њему приоритетнија кампања и надолазећи општи избори као и кандидатура за предсједника него грађани Бањалуке.
„Он је апсолутно напустио Бањалуку, препустио својим сарадницима, не бави се Бањалуком и зато ево сада сви ови проблеми полако али сигурно, нажалост испливавају и нажалост немате дијела града, а у коме нема проблема Бањалука је свакако превише времена изгубила на сукобе и тај политички маркетинг, а што градоначелник врло вјешто ради“, рекао је Зељковић.
Град није ни Инстаграм, а ни фотографија, нагласио је одборник, већ је ријеч о озбиљној институцији, којој се мора посветити и пронаћи адекватан начин и модел рјешавања свих проблема који ће се десити.
„Много је изазова, много је проблема. Од самих градских предузећа, која се налазе у таквој ситуацији у којој се налазе. Свих неких претходних сукоба које смо имали па можда и ми из СНСД-а предвођени тим градским руководством, очигледно имали неке одређене ствари и нисмо се можда ни ми најбоље снашли у томе. Али, ево сада када смо увидјели све те грешке, ми смо спремни да сарађујемо. Никада и ни у ком тренутку без обзира на различите политичке опције, нисмо жељели довести Бањалуку у било какву врсту блокаде“, јасан је Зељковић.
Како каже Зељковић, рука СНСД-а у Бањалуци је испружена за сарадњу, а што се доказало и кроз претходних шест година гдје су гласали за усвајање најважнијих аката у бањалучком парламенту, попут буџета, ребаланса, важних инвестиција, развојних пројеката, али су и претходно те ће и у будућности, захтијевати на законитостима свих процедура и докумената, које се морају испоштовати на путу реализације пројеката.
„Свједоци смо да новац није потрошен намјенски. Свједоци смо да мост у Доцу чека јер је нова потрошен уназад пет година и да ни дан данас нису почели радови на том мосту, а имали сте захтјев почетком ове године од стране градоначелника за новим кредитом за изградњу самог моста“, рекао је Зељковић.
Без политичке одговорности ће грађани Бањалуке трпити те је неопходно сарађивати и рјешавати примарне потребе и горуће проблеме.
„Новац је у претходном периоду потрошен на атрактивне пројекте. Град када причамо о саобраћајно-комуналној инфраструктури, дјечијим вртићима, било ком сегменту у граду, уочавају се озбиљни проблеми. Ви сада ево ако одете у Побрђе, тамо људи немају основне услове за живот, канализацију. Ми константно причамо о томе те смо ове године и обезбиједили средства за рјешавање канализационе мреже, међутим град то не жели да реализује и опет се враћамо на причу да се Градска управа понаша на начин на који она жели“, рекао је Зељковић.
Он је споменуо и изградњу споменика Цару Лазару, а који ће град коштати 1,7 милиона КМ, а који се не налази у буџету Града те се опет по ко зна који пут понавља прича о нетранспарентном трошењу градског новца.
„Нисмо против споменика и волио би да буде у Бањалуци, али хајде да градимо поп приоритетима и проблемима са којима грађани тренутно живе. Имамо многе извођаче фирми који се жале да им град дугује, велики број градских предузећа у тешким проблемима, те из тих разлога град није финансијски стабилан. Ми смо дигли и кредит од око 8 милиона како би се град мало стабилизовао. Колика су дуговања града ми не знамо јер нам Град не прилаже те потврде те немамо ни увид у консолидовани извјештај, а који се законски мора подносити, како бисмо видјели гдје се новац троши“, рекао је Зељковић.
Наплата паркинга, Граду доноси озбиљна средства на годишњем нивоу те тренутном ситуацијом, Бањалука губи и до 6 милиона КМ.
„Годину већ причамо о паркингу, тренутно се он не плаћа. То питање се може ријешити за пет минута, али нема политичке воље и некоме очигледно одговара такво стање. Сада имате пружену руку од скупштинске већине и желимо ријешити проблеме паркинга. Требамо само испоштовати одлуку Уставног суда, који је казао да Град мора основати ново јавно предузеће, које ће се бавити наплатом паркинга и покренули смо и иницијативу за оснивање те нас ни не занима ко ће бити директор, нека га Градска управа изабере само како би се успоставио ред, међутим, договора није било“, рекао је Зељковић.
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