Колегиница открила истину о Емини Јаховић

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Емина Јаховић већ годинама уназад иза себе има успјешну каријеру, а јавности није толико позната информација чиме се она бавила прије него што се латила микрофона.
Оно што је сигурно, јесте да се по њеним ранијим изборима може закључити да су Емину одувијек привлачила свјетла рефлектора.
Једном приликом, колегиница популарне пјевачице открила је детаље које је мало ко знао прије тога. Наиме, Елма Синановић и Емина Јаховић су потекле из истог града, Новог Пазара.
Елма и њен супруг су били власници једне телевизије, а када се присетила тога, открила је да је Емина радила као водитељка временске прогнозе.
- Емина је била најљепша водитељка временске прогнозе икада, на било којој телевизији. Била је као бомбоница. Кратко јој је то било интересантно. Жељела је увијек да пјева и ја сам јој помогла да дође до Дина Мерлина. Било је тих разговора, гдје су јој нашли неке црногорске композиторе, али ја сам одмах рекла да то не раде и да је одведу код њега. Људи су ме послушали и у старту је направила то што треба - открила је Елма, а том приликом за К1 телевизију објаснила и свој однос са супругом.
- Супруг је био моја највеће подршка и ветар у леђа, да није било њега, не знам ни да ли би се бавила музиком. Он је увијек био тај који ме је гурао да снимам. У почетку, што се тиче тих текстова и сарадника, нисам могла да постигнем то што сам жељела. Тек послије трећег ЦД-а ми се некако избистрило све и онда сам почела да слушам музику - рекла је Елма тада.
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- Радо се сјећам тинејџерских дана. Уживала сам током тог периода који сам провела радећи на телевизији и на радију. Тада сам први пут показала своју креативну слободу, која ме је касније и навела да кренем путем музике и јавног живота - рекла је Емина својевремено за "Курир".
Током свог гостовања у емисији Амиџи Шоу, Елма је одговорила на питање о томе да је Емина наводно демантовала да јој је Синановићка помогла на почетку каријере.
- Нисам чула да је то демантовала. Колико сам помогла... Ако је добар савет помоћ, онда јесам. Када је кренула ту своју каријеру, са тим пјевањем, кренули су да сарађују са неким композиторима, а ја им рекла:"Идите код Дина Мерлина, платите то, нек дјевојка пјева праву музику". Наравно да су ме послушали и отишли тамо. Мени се то јако допало, кад неком даш савјет, па неко ко то слуша осјети да је добронамерно, послуша те. Они су радили како сам их ја савјетовала - објаснила је Елма тада.
- Када смо већ код операција, дошло је вријеме да вам кажем и потврдим из прве руке све ствари везане за исто, које не знате. У животу на себи нисам радила ниједну пластичну операцију, сем операције носа који сам први пут сломила са 14 година. Са 14 година нисам могла да се оперишем, јер су се кости лица још увијек развијале, па сам морала да сачекам. То сам учинила у 21. години - прије неколико година написала је Јаховићка на друштвеним мрежама.
- Моје усне су потпуно природне и пуне - додала је тада и ставила тачку на могуће спекулације, мада она у јавности ријетко говори о томе.
(курир)
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