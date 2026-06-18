Несрећник болестан од зла: Карлеуша послала јасну поруку Конаковићу

Аутор:АТВ редакција
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Министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић најавио је да ће затражити забрану најављеног концерта српске пјевачице Јелене Карлеуше, који би требало да буде одржан у Сарајеву, у клубу Аква, 8. августа.
Овим поводом се огласила и Јелена Карлеуша, која је остала у шоку након Елмединових ријечи.
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"Овај човјек је болестан од зла и заслијепљен мржњом. Никада у животу нисам ружну ријеч рекла за бошњачки народ! Напротив, само најљепше. Бака ми је Босанка, многи пријатељи су ми Босанци, а имам и огромну фан-базу из Босне", написала је Јелена Карлеуша на њеном Фејсбук профилу, па додала:
"Не знам зашто се овај несрећник окомио на мене, или жели маркетинг, или се заљубио, али, свакако, ово је срамно понашање. Доста је било мржње, аман бре!".
Подсјетимо, Конаковић се огласио поруком на друштвеним мрежама и написао:
"Затражићу од МУП-а Кантона Сарајево да овај концерт, у складу са Законом о јавном окупљању, забрани јер је ријеч о особи чији наступи изазивају националну и вјерску мржњу", поручио је он и додао:
"И немојте говорити да ово није посао министра спољних послова, немојте писати да не треба да се спуштам на тај ниво. Реагујем на појаву којом се негаторима геноцида опрашта и дозвољава да нас и даље понижавају. Реагујем на покушај да се такво понашање нормализује".
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"Реагујем да сви они који раде исто схвате да са нама тако не могу. Реагујем јер не желим да неко понижава и вријеђа мој народ и наше страдање", рекао је.
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