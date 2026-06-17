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Огромна туга обавила дом Александре Бурсаћ

Аутор:

АТВ
17.06.2026 19:08

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Огромна туга обавила дом Александре Бурсаћ

Пјевачицу Александру Бурсаћ задесила је тужна вијест о губитку стрица који је преминуо.

Болну вијест подијелила је са пратиоцима на друштвеној мрежи Инстаграм, гдје се емотивним ријечима опростила од вољеног члана породице.

"Јако ме је погодила вијест, путуј са анђелима и поздрави ми ћаћу", написала је Александра Бурсаћ уз опроштајну објаву, пише "Гранд".

Бројни пријатељи, колеге и пратиоци упутили су пјевачици речи подршке и саучешћа у овим тешким тренуцима.

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Тагови :

Александра Бурсаћ

Туга

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