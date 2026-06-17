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Трамп најавио наставак удара на Иран: Враћамо се ако се то не уради

Аутор:

АТВ
17.06.2026 19:04

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предсједник САД-а
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да ће Америка наставити бомбардовање Ирана ако меморандум о разумијевању не резултује споразумом у року од 60 дана.

"То је меморандум о разумијевању. Ако се то не уради за 60 дана, у реду. Враћамо се бомбардовању. Знате, не желим то да урадим, али можда ћемо морати", рекао је Трамп на конференцији за новинаре након самита Групе седам у Француској.

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Он је додао да би САД и Иран могли да потпишу меморандум о разумијевању већ сутра или у петак.

"Техничке расправе о уклањању свих залиха обогаћених материјала почеће одмах", нагласио је Трамп.

Он је рекао да САД и Израел имају мањи спор око Либана и да је затражио од израелског премјера Бењамина Нетанјаху "мало мекши" приступ када је ријеч о војној интервенцији у Либану.

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Трамп је указао да преостаје још мало посла да би се постигао мир у Либану и да ће либански предсједник Џозеф Аун посјетити САД у наредних седмицу или двије.

Он је додао да су САД подијелиле са Израелом копију меморандума о разумијевању са Ираном, преноси "Срна"

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