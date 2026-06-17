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Путин наредио хитно преузимање мјера

Аутор:

АТВ
17.06.2026 18:07

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Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.
Фото: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Tanjug

Предсједник Русије Владимир Путин телефоном је наложио министру здравља Михаилу Мурашку да хитно предузме све неопходне мјере како би била пружена помоћ повријеђенима у нападу у Брјанској области, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Владимир Путин је позвао министра здравља Мурашка и наложио му да предузме све неопходне хитне мере ради пружања помоћи повријеђенима и рањенима у терористичком акту који је извео кијевски режим у Брјанској области, напавши дроном дјечји аутобус у којем се налазио фудбалски тим", рекао је Песков.

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Украјинске снаге су 17. јуна беспилотном летјелицом напале аутобус дјечјег фудбалског тима из Бјелорусије у Брјанској области.

У аутобусу су се налазила 44 путника, од којих је 28 било дјеце спортиста. У нападу је погинула жена која је пратила тим, док је седам особа, међу којима и петоро дјеце, хоспитализовано.

Истражни комитет Русије покренуо је кривични поступак због терористичког акта.

/Спутник/

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Кремљ

Дмитриј Песков

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