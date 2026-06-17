Logo

Захарова загмила: Свијет да реагује!

Аутор:

АТВ
17.06.2026 17:13

Коментари:

0
Захарова загмила: Свијет да реагује!
Фото: Танјуг/АП

Москва најоштрије осуђује напад Украјине на аутобус са д‌јецом из Бјелорусије и позива свјетску заједницу да реагује, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Најоштрије осуђујемо овај гнусни злочин режима Владимира Зеленског, који их, супротно својим лицемјерним изјавама о наводној посвећености заштити д‌јеце, намјерно доводи у опасност и без оклијевања, као што је био случај у Старобељску, чини метом планираних напада украјинских оружаних снага", навела је Захарова у саопштењу.

Она је додала да је Москва у директном контакту са бјелоруским Министарством спољних послова поводом напада Кијева на аутобус и да је спремна да пружи Минску сву неопходну помоћ.

"Позивамо међународне структуре, националне владе и свјетску заједницу да дају искрену оцјену злочина режима Зеленског и најоштрије осуде овај терористички напад", рекла је Захарова.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио како је прошао разговор са Путином и Зеленским

Она је додала да ће ћутање међународних структура и свјетске заједнице о нападу Украјине на аутобус са д‌јецом значити одобравање и охрабрење кијевских терориста да почине нове крваве злочине.

Украјина је у близини Брјанска напала аутобус са омладинском фудбалском репрезентацијом из града Гомеља у Бјелорусији.

Група је путовала на одмор у Геленџик. Погинула је жена која је пратила тим, супруга једног од тренера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Москва

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.

Свијет

Трамп открио како је прошао разговор са Путином и Зеленским

1 ч

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Свијет

Венс о Трамповим плановима за Иран: Не жели...

1 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Напад на аутобус са бјелоруским фудбалерима је тероризам

1 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Москва није добила никакав позив Кијева

2 ч

0

  • Најновије

17

52

'ПарлАТВмент': О актуелним геополитичким питањима

17

37

Српска партнер у пројекту који олакшава платни промет

17

31

Лијепа Милица има презиме због којег сви застану

17

28

Амиџић: Чланови УО УИО да гласају за оно што јавно заговарају

17

22

Стиже ограничење провизија за стране картице: Шта се мијења за потрошаче и трговце?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима