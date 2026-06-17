Захарова загмила: Свијет да реагује!

Аутор:АТВ
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Москва најоштрије осуђује напад Украјине на аутобус са дјецом из Бјелорусије и позива свјетску заједницу да реагује, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Најоштрије осуђујемо овај гнусни злочин режима Владимира Зеленског, који их, супротно својим лицемјерним изјавама о наводној посвећености заштити дјеце, намјерно доводи у опасност и без оклијевања, као што је био случај у Старобељску, чини метом планираних напада украјинских оружаних снага", навела је Захарова у саопштењу.
Она је додала да је Москва у директном контакту са бјелоруским Министарством спољних послова поводом напада Кијева на аутобус и да је спремна да пружи Минску сву неопходну помоћ.
"Позивамо међународне структуре, националне владе и свјетску заједницу да дају искрену оцјену злочина режима Зеленског и најоштрије осуде овај терористички напад", рекла је Захарова.
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Она је додала да ће ћутање међународних структура и свјетске заједнице о нападу Украјине на аутобус са дјецом значити одобравање и охрабрење кијевских терориста да почине нове крваве злочине.
Украјина је у близини Брјанска напала аутобус са омладинском фудбалском репрезентацијом из града Гомеља у Бјелорусији.
Група је путовала на одмор у Геленџик. Погинула је жена која је пратила тим, супруга једног од тренера.
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