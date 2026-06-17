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Норвешка принцеза прошла кроз критичну интервенцију: Љекари открили прве детаље

Аутор:

АТВ
17.06.2026 14:46

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Принцеза Мете-Марит
Фото: Таnjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, File

Норвешка принцеза Мете-Марит успешно је подвргнута трансплантацији плућа и опоравља се послије процедуре, саопштено је данас из краљевске палате.

Педесетдвогодишњој супрузи престолонаследника Хокона, насљедника норвешког престола, дијагностикована је плућна фиброза 2018. године, хронична болест која изазива ожиљке на плућима и доводи до смањеног уноса кисеоника, преноси Ројтерс.

Универзитетска болница у Ослу је 5. јуна саопштила да је Мете-Марит стављена на листу чекања за трансплантацију плућа након значајног погоршања њеног здравственог стања, наводи агенција.

"Као и сви новотрансплантирани пацијенти, престолонаследница ће остати у болници још неколико недјеља", рекао је професор Универзитетске болнице у Ослу Аре Холм у саопштењу које је доставила палата.

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Принцеза Мете-Марит је у браку са престолонаследником Хоконом од 2001. године, а пар се налази у средишту пажње јавности због озбиљних правних проблема са којима се суочава њен син из претходне везе Маријус Борг Хојби, који је у понедјељак осуђен на четири године затвора за силовање.

(б92)

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Тагови :

принцеза Мете-Марит

Плућа

Болест

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