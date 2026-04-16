16.04.2026 20:13

“То је убило моју мајку” Тешка исповијест принца Харија, реакције се само нижу
Принц Хари је у Мелбурну изненадио јавност искреним признањима о најтежим тренуцима свог живота, посебно о периоду након смрти његове мајке, Принцезе Дајане.

Говорећи пред публиком, Хари је открио како је као д‌јечак тешко прихватио улогу која му је била намијењена.

"Након што ми је мама умрла, непосредно прије мог 13. рођендана, помислио сам: ‘Не желим овај посао. Не желим ову улогу, камо год она водила, не свиђа ми се’. То је убило моју мајку и ја сам био снажно против тога те сам годинама забијао главу у пијесак."

На крају сам схватио – чекај мало, да је нетко други у овој позицији, како би искористио ову платформу и ресурсе који долазе с њом да направи промјену у свијету? И што би моја мама хтјела да учиним? И то је стварно промијенило моју перспективу “, испричао је.

Године борбе и унутрашњег притиска

Хари је признао да се годинама суочавао са осјећајем изгубљености и великим притиском, како спољашњим тако и унутрашњим.

"Било је пуно тренутака када сам се осјећао преплављено. Тренутака када сам се осјећао изгубљено, издано или потпуно немоћно. Тренутака када се притисак, и вањски и унутарњи, чинио непрестаним. И тренутака када сам се, унаточ свему, морао појавити претварајући се да је све у реду, како не бих никога изневерио", рекао је принц.

Његова исповијест дирнула је многе, јер ријетко говори овако отворено о личним борбама.

Трагедија која је обиљежила живот

Подсјетимо, Принцеза Дајана изгубила је живот крајем августа 1997. године у саобраћајној несрећи у Паризу, када је имала само 36 година.

Тај догађај заувек је промијенио живот њеног сина, који данас, како каже, покушава да своју позицију искористи за нешто добро, управо онако како би његова мајка жељела, преноси Она.

