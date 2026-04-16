Горан Ратковић Рале хитно оперисан!

Познатом музичком продуценту Горану Ратковићу Ралету завршена је операција срца, како сазнајемо из извора блиских породици.
Према незваничним информацијама, Рале је оперисан због проблема са срчаним залиском, а медицински тим је, како се наводи, успјешно извео захват који је трајао неколико сати.
Оно што охрабрује јесте чињеница да је операција, како Курир сазнаје, протекла у најбољем реду, а љекари су задовољни исходом интервенције.
Породица и блиски пријатељи су, након што је операција завршена, одахнули, а Рале се тренутно налази под будним надзором љекара у постоперативном опоравку.
За сада нема више званичних детаља о његовом здравственом стању, али очекује се да ће наредни дани бити кључни за његов потпуни опоравак.
Курир ће наставити да прати ситуацију и о свим новим информацијама благовремено обавјештавати јавност.
Према сазнањима до којих је дошао Курир, Рале је данима имао симптоме и вјеровао да је ријеч о посљедицама исцрпљености и сезонског вируса. Међутим, стање се није поправљало.
- Био је блијед, безвољан и стално је говорио да нема ваздуха, тј. да отежано дише. Мислио је да ће проћи само од себе. Ана је та која је инсистирала да оде код љекара - прича извор близак композитору.
Управо је Ана примјетила да ситуација није безазлена. Наводно му је, послије неколико дана погоршања, јасно ставила до знања да мора на преглед.
- Рекла му је да се не игра здрављем и буквално га је натјерала да закаже преглед. Да није било ње, ко зна колико би још чекао - додаје исти извор.
