Горан Ратковић Рале хитно оперисан!

16.04.2026 16:52

Фото: Screenshot / YouTube / Pink.rs

Познатом музичком продуценту Горану Ратковићу Ралету завршена је операција срца, како сазнајемо из извора блиских породици.

Према незваничним информацијама, Рале је оперисан због проблема са срчаним залиском, а медицински тим је, како се наводи, успјешно извео захват који је трајао неколико сати.

Оно што охрабрује јесте чињеница да је операција, како Курир сазнаје, протекла у најбољем реду, а љекари су задовољни исходом интервенције.

Породица и блиски пријатељи су, након што је операција завршена, одахнули, а Рале се тренутно налази под будним надзором љекара у постоперативном опоравку.

За сада нема више званичних детаља о његовом здравственом стању, али очекује се да ће наредни дани бити кључни за његов потпуни опоравак.

Курир ће наставити да прати ситуацију и о свим новим информацијама благовремено обавјештавати јавност.

Није безазлено

Према сазнањима до којих је дошао Курир, Рале је данима имао симптоме и вјеровао да је ријеч о посљедицама исцрпљености и сезонског вируса. Међутим, стање се није поправљало.

- Био је блијед, безвољан и стално је говорио да нема ваздуха, тј. да отежано дише. Мислио је да ће проћи само од себе. Ана је та која је инсистирала да оде код љекара - прича извор близак композитору.

Управо је Ана примјетила да ситуација није безазлена. Наводно му је, послије неколико дана погоршања, јасно ставила до знања да мора на преглед.

- Рекла му је да се не игра здрављем и буквално га је натјерала да закаже преглед. Да није било ње, ко зна колико би још чекао - додаје исти извор.

