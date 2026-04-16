Сузана Манчић се одрекла луксуза: Продала стан у центру града, сада живи у кући без струје и воде

16.04.2026 09:15

Сузана Манчић гостује у емисији
Фото: YouTube/Screenshot/Zena.rs

Глумица и водитељка Сузана Манчић је недавно говорила о новим почецима. Она је продала стан од 175 квадрата у Улици кнеза Милоша и преселила се на Вождовац.

Тренутно живи у кући без струје, а сада су се огласиле њене комшије гдје је некада живјела.

Како се наводи, Сузана Манчић је стан у центру града продала за 500.000 ера, а стан на Вождовцу сређује како би се што прије уселила у њега, а за то вријеме живи у својој викендици у Великој Моштаници.

– Има неколико мјесеци како је Сузана отишла одавде и баш нам је жао. Она је била дивна комшиница и имала је један од најљепших станова у згради. Чула сам од једне наше друге комшинице да је добила за њега пола милиона евра, али ја мислим да је и више. Све паре од продаје је уложила у нови стан на Вождовцу. Исто је велики, али тамо је квадрат јефтинији, па је сигурно нешто новца оставила и са стране. Радови су се нешто одужили, па сад живи у тој кући у Великој Моштаници коју је добила од оца. Секирам се за њу јер тамо нема ни струје, а ни воде, не знам како може тамо да издржи – рекла је Сузанина некадашња комшиница из центра града.

И њен комшија имао је свашта да каже о Сузаниној селидби.

– Одлуку је донијела на брзину, ми смо се сви изненадили кад смо чули да одлази. Мора да су и њена дјеца била у шоку кад је донијела ту одлуку. Знам да је рекла једној комшиници да више не може да издржи огромну буку и загађење. Брзо је нашла новог купца. Доста намјештаја из стана је сачувала, а нешто је поклонила и продала. Данима су долазили комбији за селидбе. Занимљиво је да је клавир продала комшијама из зграде, тако да нешто њено ипак остаје у згради. Био је пред одлазак и њен супруг Симеон, вјероватно да се опрости од овог стана. Нека јој је са срећом, шта да кажем – закључио је Манчићкин бивши комшија.

Сузана о селидби говорила за Блиц.

Жена која је деценијама била синоним за урбани живот, телевизијски сјај и динамику великог града, одлучила је да направи заокрет или можда баш корак ближе себи. Док мајстори приводе крају радове у новом стану, она дане проводи далеко од градске вреве, у миру и тишини који су јој, како каже, све потребнији.

На питање како је дошло до тако велике одлуке, објашњава:

– Мислила сам да се никада нећу преселити из центра града, све ми је било на дохват руке. Међутим, почело је да ми смета загађење ваздуха, почела је да ми смета бука и све што ме је ограничавало у дотадашњем начину живота. Тако да сам донијела одлуку у једној секунди. Само сам рекла: ”Дјецо, продајемо стан.” И тако је и било. Нашли смо нову локацију која је на јако лијепом мјесту, приближно истог квалитета и квадратуре, али са миром и тишином. Док се све то не среди, док не прођу сви мајстори, ја сам овдје у Моштаници и, ево, док ме лијепо вријеме служи, а и кад није лијепо, имам једну пећ, заложим и дивота – истакла је.

