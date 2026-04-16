Трамп најавио преговоре: Иран упозорава на "опасне посљедице"

Коментари:0
Америчке снаге трећи дан блокирају бродски саобраћај ка иранским лукама у Персијском заливу или из њих. У Бијелој кући очекују нову рунду преговора САД и Ирана у Исламабаду, а Доналд Трамп најављује и разговоре лидера Израела и Либана.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи упозорио је на "опасне посљедице" америчких ставова и акција усмјерених на Персијски залив и Ормуски мореуз.
Аракчи је током телефонског разговора са кинеским колегом Ванг Јијем рекао да би, како је навео, "провокативне акције" Сједињених Америчких Држава додатно закомпликовале ситуацију у региону, алудирајући на покушаје Вашингтона да успостави, како то назива, "поморску блокаду" Ирана и утиче на бродски саобраћај кроз мореуз, пренио је портал "Прес ТВ".
У разговору са кинеским званичником, ирански министар је изнио и најновија регионална дешавања након што су Сједињене Америчке Државе објавиле двонедјељно затишје у нападима на Иран.
Предсједник САД Доналд Трамп је рекао да приједлог од 10 тачака који је изнео Иран представља "употребљиву основу за преговоре".
Ипак, након разговора о прекиду ватре одржаних у Исламабаду, Техеран је изразио жаљење да су, како наводи, "прекомјерни захтјеви" Вашингтона спријечили успјех преговора.
Ирански званичници су истакли да је потпуни прекид свих облика напада против земље "кључни" услов Исламске Републике.
Аракчи је у разговору такође захвалио Кини и Русији на одлуци да се супротставе, како је навео, "неразумном" и једностраном нацрту резолуције у Савјету безбједности Уједињених нација о регионалној ситуацији.
Кина и Русија су 7. априла уложиле вето на резолуцију Савјета безбједности УН којом се Иран позива да поново отвори Ормуски мореуз, који је Техеран затворио за, како наводи, "непријатељске земље и њихове савезнике након најновијег таласа америчких и израелских напада".
Хроника
Аракчи је оцијенио да је противљење Пекинга и Москве помогло да се спријечи даља ескалација тензија у региону. Кинески министар спољних послова Ванг Ји похвалио је "отпорност" иранског народа током сукоба и нагласио спремност Пекинга да помогне напорима за унапређење дипломатије и окончање кризе.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће данас бити одржани преговори између Израела и Либана о примирју.
Он је на својој друштвеној мрежи написао да ће преговори бити обављени између лидера двије земље.
"Покушавам да добијем мало простора за дисање између Израела и Либана. Прошло је много времена откако су два лидера разговарала, око 34 године. То ће се догодити данас", написао је Трамп.
Док се америчка блокада иранских лука у Персијском заливу наставља, Доналд Трамп каже да је Кина "срећна" јер Америка "трајно" отвара Ормуски мореуз.
Трамп тврди да му је у телефонском разговору кинески предсјједник Си Ђинпинг обећао да више неће продавати оружје Техерану.
Америчке снаге већ трећи дан не дозвољавају слободан саобраћај танкерима који се крећу ка иранским лукама или из њих.
Свијет
Централна команда америчке војске саопштила је да је десет бродова до сада враћено, као и да ниједан брод није пробио америчку блокаду откако је почела у понедјељак.
Наредна рунда преговора између САД и Ирана највероватније ће бити одржана у Исламабаду, рекла је портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит.
Како је навела, још ништа није званично, али америчка администрација гаји оптимизам у вези са изгледима за коначни договор.
Бенјамин Нетанјаху каже да је Израел спреман за могућност да се борбе са Ираном наставе, док трају непрестани удари против Хезболаха.
Премијер Израела сматра да је прерано рећи како ће се ситуација са Ираном даље одвијати, додајући да очекује било који сценарио.
Истакао је да израелске снаге настављају ударе на Хезболах у Либану, иако је похвалио прекјучерашње разговоре два амбасадора у Вашингтону.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч2
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч1
Најновије
Најчитаније
13
06
13
03
13
01
12
58
12
57
Тренутно на програму