Избио пожар у рафинерији нафте у Аустралији: Могућа несташица горива

У једној од двије рафинерије нафте у Аустралији избио је пожар, а како се претпоставља узрок је "мало цурење" усљед механичког квара.
Пожар је избио у сриједу у 23 сата по локалном времену у рафинерији Џилонг компаније Вива Енерџи Груп у Гилонгу и за сада није познат обим штете, али се сматра да би могао да утиче на снабдијевање горивом у Аустралији, преноси аустралијски портал СБС.
Угашен је послије 12 сати, а према ријечима аустралијског министра енергетике Криса Бовена могао би да поремети снабдијевање горивом у тој земљи.
Замјеница комесара Ватрогасне службе Викторије (ФРВ) Мишел Каулинг рекла је да је дошло до малог цурења након квара вентила на механичкој опреми, што је вјероватно узроковало пожар, као и да се након тога облак течног природног гаса (ЛНГ) запалио због "неколико извора паљења" у рафинерији.
- Изгледа као да је вентил попустио, што је изазвало мало цурење - рекла је.
Како се наводи рафинерија и даље производи дизел и млазно гориво смањеном брзином, док је утицај на производњу бензина и даље под знаком питања.
Извршни директор компаније Вива Енерги, Скот Вајат рекао је да је избијање пожара "разочаравајуће на много нивоа".
- Наравно, бензин ће бити један од производа чија ће производња потенцијално бити погођена, у зависности од тога како ћемо након тога управљати јединицама - рекао је Вајат.
Додао је да је увјерен да ће инострана испорука рафинисаних горива моћи да попуни потенцијални недостатак бензина.
Обим штете нанесене рафинерији остаје нејасан, али су погођене двије јединице у нафтном комплексу, а Вајат каже да ће компанија у наредним данима да размотри како може да настави са радом рафинерије без потребе за кориштењем два погођена погона.
Бил Патерсон, менаџер рафинерије у Корију, рекао је да је пожар избио у сектору "могас" за авијацију у рафинерији, дијелу који помаже у производњи високооктанских горива, укључујући бензин.
- Јединица која је погођена претвара ЛПГ гасове у бензинску компоненту, а та бензинска компонента се користи у бројне сврхе, укључујући и мијешање обичног бензина који купујете на својим бензинским пумпама - рекао је.
И Вајат и Патерсон негирали су могућност да се постројење запалило због занемарених безбједносних проблема или као посљедица застарјелости.
A massive fire has broken out at the Viva Energy refinery, one of only two operational refineries in Australia, which processes about 120,000 barrels of oil per day. pic.twitter.com/aLLAa2jx7X— Breaking911 (@Breaking911) April 15, 2026
Аустралија увози око 80 одсто свог рафинисаног горива, а остатак се прерађује из домаћих залиха у Кориоу у Викторији и Лајтону у Квинсленду.
Рафинерија Вива може да преради до 120.000 барела нафте дневно, у њој ради више од 1.100 људи, и снабдијева са више од 50 одсто горива Викторију и 10 одсто Аустралију, наводи се на веб страници компаније.
