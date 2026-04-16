Човјека (63) претукли због пива насред улице: Шутирали га у главу док је лежао на земљи

Нови Београд синоћ је било поприште језивог разбојништва.
Група младића, старости између 17 и 20 година, брутално је претукла суграђанина Н. Ј. (63) прије него што су му отели новац и побјегли у непознатом правцу.
Сцена каква се виђа у филмовима страве одиграла се насред улице Сремских одреда, када су насилници пресрели старијег мушкарца. Према сазнањима, напад је почео бизарним захтјевом који је убрзо прерастао у звјерско иживљавање.
Како се незванично сазнаје, Н. Ј. је мирно пролазио улицом када га је опколила група тинејџера. Дрско су му затражили 1.000 динара, тврдећи да им новац треба "за пиво". Несрећни човјек је, желећи да избјегне било какав проблем и надајући се да ће га остати на миру, посегнуо за новчаником.
Међутим, умјесто да узму новац и оду, услиједила је ескалација насиља.
Чим је извадио новчаник, младићи су га изненада оборили на бетон.
"Нису имали милости. Човјек је пао, а они су наставили да га шутирају по тијелу и глави. Није имао никакву шансу да се одбрани од групе која је била видно агресивна," наводи извор близак истрази.
Након што су га претукли, нападачи су му из новчаника отели око 5.000 динара, што је пет пута више него што су првобитно тражили, и побегли с лица мјеста остављајући повријеђеног човјека на улици.
Повријеђеном Н. Ј. указана је љекарска помоћ због повреда главе и модрица које је задобио током напада. О свему је одмах обавијештена полиција, која је покренула опсежну потрагу.
Становници овог дијела града су у страху и захтијевају хитну реакцију надлежних, истичући да се све чешће суочавају са бахатим понашањем малољетничких банди у вечерњим сатима.
