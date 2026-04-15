Предложен притвор младићу који је бомбом пријетио убиством оца и себе

Извор:
АТВ
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво Бањалука предложило је одређивање једномјесечног притвора Ј.Б. (24) из Котор Вароша који је бомбом пријетио да ће убити себе и оца.
У тужилаштву наводе да је Ј.Б. осумњичен да је починио кривична дјела насиље у породици, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних направа и изазивање опште опасности.
”Осумњичени је 13. априла починио насиље према своме оцу тако што је пријетио да ће напасти на живот и тијело ручном бомбом, коју је набавио и држао у својој кући, противно Закону о оружју и муницији. Држећи бобу пред оцем, из ње је извукао осигурач, чиме је угрозио спокојство, тјелесни интегритет и душевно здравље оца.
Хроника
Након тога је по доласку полицијских службеника, одбио да врати осигурач у бомбу и безбједно је одложи уз пријетњу да ће исту активирати”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
Послије преговора са полицијским службеницима Б.Ј. је вратио осигурач у ручну бомбу, након чега је ухапшен.
У тужилаштву наводе да је притвор предложен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични посупак утицајем на свједоке, те због опасности да ће поновити кривично дјело. О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Котор Варошу.
Најновије
Најчитаније
16
43
16
32
16
21
16
16
16
07
Тренутно на програму