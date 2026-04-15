Предложен притвор младићу који је бомбом пријетио убиством оца и себе

15.04.2026 14:46

Два полицајца спроводе у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци осумњиченог Б.Ј. из Котор Вароши који је пријетио да ће бацити бомбу
Окружно јавно тужилаштво Бањалука предложило је одређивање једномјесечног притвора Ј.Б. (24) из Котор Вароша који је бомбом пријетио да ће убити себе и оца.

У тужилаштву наводе да је Ј.Б. осумњичен да је починио кривична дјела насиље у породици, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних направа и изазивање опште опасности.

Из бомбе извукао осигурач

”Осумњичени је 13. априла починио насиље према своме оцу тако што је пријетио да ће напасти на живот и тијело ручном бомбом, коју је набавио и држао у својој кући, противно Закону о оружју и муницији. Држећи бобу пред оцем, из ње је извукао осигурач, чиме је угрозио спокојство, тјелесни интегритет и душевно здравље оца.

Након тога је по доласку полицијских службеника, одбио да врати осигурач у бомбу и безбједно је одложи уз пријетњу да ће исту активирати”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Послије преговора са полицијским службеницима Б.Ј. је вратио осигурач у ручну бомбу, након чега је ухапшен.

Утицај на свједоке

У тужилаштву наводе да је притвор предложен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични посупак утицајем на свједоке, те због опасности да ће поновити кривично дјело. О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Котор Варошу.

