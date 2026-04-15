МУП претреса ФУП због спорних именовања

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС данас врше претрес просторија у Федералној управи полиције (ФУП) по налогу ПОСКОК-а, у оквиру предмета "Муњић и други".
Припадници МУП-а изузимају документацију у вези спорних именовања и чиновања полицијских службеника.
Истрага се води у вези с именовањем в.д. директора ФУП-а Алдина Зељковића који је одлуком министра полиције ФБиХ Раме Исака именован након што је дужности разријешен Вахидин Муњић против којег ПОСКОК такође води истрагу за злоупотребу положаја, а који се у међувремену пензионисао.
Тада су се појавиле информације да се погодовало при чиновању када је у питању Синановић.
Из ФУП-а су тада саопћили да је "након законито окончаног интерног огласа, Синановић распоређен на радно мјесто начелника Сектора криминалистичке полиције Федералне управе полиције."
Федерална управа полиције је тада обавијестила је јавност да је на Интерном огласу за попуну упражњених радних мјеста полицијских службеника у ФУП-у, расписаном 6. новембра 2025., у чин главног инспектора унапријеђено пет полицијских службеника, међу којима је и вршилац дужности директора Федералне управе полиције Алдин Синановић.
То му је омогућило да касније, у јануару, постане в.д. директора ФУП-а, преноси Кликс.
