Супружници изгорјели у пожару у породичној кући

15.04.2026 13:08

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Јутрос око 9 часова у Тителу избио је пожар у једном породичном домаћинству, потврђено је Куриру.

Како незванично сазнаје поменути портал, мјештанин Титела примјетио је да се нешто дешава у кући његових таста (74) и таште (71), те открио да је у питању пожар који је већ захватио читав дом.

- Улетио је у кућу да види шта се дешава. Кад је отворио врата, огромна количина дима избила је из куће. Одмах је позвао ватрогасце, па полицију. Међутим, супружницима није било спаса - каже извор за Курир.

Полицијска патрола и ватрогасна служба одмах по позиву су изашли на лице мјеста. Тамо су затекли два тијела. Хитна помоћ је убрзо дошла, али је нажалост, могла само да констатује смрт супружника који су, према ријечима извора, били болесни и једва покретни.

Увиђај је, како се сазнаје, још увијек у току, након којег ће бити јасно како је дошло до пожара.

