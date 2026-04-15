Откривена велика превара: Куповали возачке дозволе

Велики скандал потреса Колорадо након што је откривена системска превара у једној ауто-школи, због које би више од 460 возача могло да остане без возачке дозволе.
Према наводима истраге, ауто-школа Academy School of driving из Колорадо Спрингса наводно је кандидатима нудила "сигуран пролаз" за 550 до 600 долара.
Писмени дио испита, тврде истражитељи, често су умјесто кандидата попуњавали посредници који су сједјели у просторији.
Још озбиљније звучи податак да су обавезне практичне вожње од 15 минута скраћиване на свега два до четири минута, након чега су запослени уносили лажне податке о рути и трајању теста у државни систем.
Поред тога, сумња се да су коришћена и лажна имена за резервацију термина, који су касније препродавани кандидатима, док су остали морали да чекају слободне термине.
Због свега тога је Управа за моторна возила (ДМВ) одмах суспендовала сертификат школе за тестирање, наложила хитан прекид свих испита и покренула поступак који би могао да доведе до поништавања већ издатих дозвола.
Возачи који су прошли кроз ову школу могли би ускоро да добију обавјештење да морају поново да полажу и теоријски и практични дио испита, док истрага и даље траје и могуће су додатне дисциплинске, па чак и кривичне санкције, преноси б92.
