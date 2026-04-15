Logo
Large banner

Апликације прате све што имате у галерији: Једна грешка може скупо да вас кошта

Аутор:

АТВ
15.04.2026 12:58

Коментари:

0
Апликације прате све што имате у галерији: Једна грешка може скупо да вас кошта
Фото: Unsplash

Кликом на "прихвати" када апликација тражи приступ вашој галерији фотографија можете се изложити великом ризику, упозоравају стручњаци за интернет безбједност.

Када одлучите да учитате фотографију на Инстаграм или неку другу друштвену мрежу, суочићете се са избором: да ли ћете апликацији дозволити приступ цијелој галерији или не?

Готово све апликације које свакодневно користимо тражиће да им допустите пуни приступ сликама и видеозаписима из ваше галерије и требало би двапут размислити прије него што то дозволите, без обзира на то колико то може бити практично, упозоравају стручњаци за заштиту приватности.

У галеријама имамо фотографије са личним подацима

"Када ограничите приступ само на одабране фотографије, тиме се истовремено штитите од случајног учитавања више слика него што сте намеравали, као и обезбјеђујете да апликација не може да приступи подацима којима не желите да приступи, било случајно или због зле намјере", објаснио је Торин Клосовски, активиста за безбједност и приватност из Електроник Фронтиер Фоундатион-а.

Ваша галерија не садржи само забавне фотографије с путовања и породичне слике, већ је и запис о томе ко сте и шта волите. Често фотографишемо документе, попут пасоша, личних карата или кредитних картица. То су врсте слика које преваранти желе да искористе. Године 2023. истраживачи су открили да су злонамјерне апликације скенирале корисничке галерије у потрази за фразама за опоравак крипто новчаника. Гугл и Епл су касније уклонили те апликације из својих продавница.

ILU-GRADILIŠTE-170925

Свакако је незгодније тражити по албумима ону једну фотографију коју желите да објавите него имати целу галерију доступну унутар апликације, али у томе и јесте поента. То додатно вријеме које потрошите на одабир једне фотографије тјера вас да размислите о томе шта тачно желите да подијелите са апликацијом која би касније могла да угрози вашу приватност.

Мета изазива забринутост

Мета има дугу историју изазивања забринутости код оних који се залажу за заштиту приватности. Године 2022. Фејсбук је полицији доставио приватне поруке мајке и кћерке које су се суочавале са кривичним пријавама због наводног прекида трудноће.

"То је посебно упечатљив примјер како је Мета спремна да дијели податке са органима за спровођење закона... како би наставила да нарушава приватност и грађанска права Американаца", рекао је Вил Овен, директор комуникација у непрофитној организацији "Surveillance Technology Oversight Project".

Прошле године, једна Фејсбук функција тражила је од корисника да дозволе приступ галерији како би се аутоматски предлагале АИ-уређене верзије њихових фотографија.

У искачућем прозору писало је: "Дозволити обраду у облаку како би се добиле креативне идеје из ваше галерије?" Међутим, ако би корисници то допустили, истовремено би пристали и на то да Мета-ин вештачка интелигенција анализира њихове слике и црте лица, што је неке кориснике узнемирило. Та функција више није доступна на Фејсбуку. Мета није одговорила на питања о статусу те функције, пише HuffPost.

Увијек прилагодите приватност у апликацијама

Уопштено, увијек би требало да провјерите шта дозвољавате апликацији да види на вашем телефону. На Фејсбуку то можете да урадите тако што отворите апликацију, изаберете "Подешавања и приватност", а затим "Приједлози дијељења из галерије" у оквиру "Подешавања". Одатле можете да укључите или искључите опцију "Добијање приједлога из галерије током прегледања Фејбсука".

Одбијање давања пуног приступа било којој апликацији један је од начина да спријечите случајно дијељење слика због којих бисте касније могли да зажалите. Клосовски каже да је видео безброј прича током година о људима који су случајно учитали цијеле своје фотогалерије на друштвене мреже због збуњујућих упита.

Када одбијете да дате пуни приступ вашој галерији омиљеној апликацији, биће вам потребан један корак више да пронађете и изаберете жељену слику, што је мало незгодније.

"Схватам да људима смета избор фотографија јер је корисничко искуство прилично лоше, али нуспојава је да то ствара малу препреку која вас натјера да размислите да ли уопште треба да објавите ту фотографију, а то није увијек лоше", закључује Клосовски.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

апликација

Инстаграм

Сајбер криминал

Сајбер пријетња

интернет

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

16

21

16

16

16

07

16

02

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner