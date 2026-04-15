Разбијање тишине: Менопауза као тема која нас се тиче

15.04.2026 12:48

Манифестација "Анатомија стварности" представиће своју прву дискусију "Преживјети менопаузу", у Народном позоришту Републике Српске у Бањој Луци, 29. априла са почетком у 18 часова.
Вече посвећено теми о којој се и даље говори тише него што би требало, почеће у атмосфери која више подсјећа на отворен разговор са пријатељима (под условом да су вам пријатељи љекари) него на конвенционални стручни скуп.

Манифестација „Анатомија стварности” представиће своју прву дискусију "Преживјети менопаузу", у Народном позоришту Републике Српске у Бањој Луци, 29. априла са почетком у 18 часова.

Вече отвара станд-ап наступ глумице Сандре Бугарски, чиме се одмах на почетку разбија формалност и ствара простор за искреност.

"Ако се на почетку не опустимо, нећемо доћи до суштине. А суштина је да менопауза не смије да буде табу, него реалност о којој треба говорити јасно и гласно. Менопауза је природна фаза женског живота, а не болест које се стидимо", каже Александра Трифуновић, ауторка теме "Преживјети менопаузу" и уз осмијех примјећује да су мушке колеге из тима равноправан дио приче: "Мислим да су моје колеге у овом тренутку најбоље информисани мушкарци у граду, на тему менопаузе".

Како програм буде одмицао, фокус се помјера ка стварним искуствима жена. Кроз видео приче и дискусију са стручњацима, публика ће имати прилику да сагледа различите аспекте менопаузе - од првих физичких И медицинских промјена, до оних које се односе на идентитет, самопоуздање и промјене у перцепцији властите улоге у друштву - унутрашњих дилема које углавном остају неизговорене.

За разлику од класичних догађаја ове врсте, публика овдје није само посматрач. Завршни дио програма предвиђен је за отворена питања, без унапријед дефинисаних тема и без дистанце између учесника и гледалаца.

Доказујући како менопауза није само медицински појам, већ важно животно искуство које заслужује своје мјесто у јавном дијалогу, из углова својих специјалности ће говорити: прим. мр сци. др Весна Ћурић (гинекологија и акушерство), прим. др Мирјана Бојић (ендокринологија и интерна медицина), прим. мр сци. др Смиља Обрадовић Напрта (кардиологија и интерна медицина), прим. др Божана Маријанац (психијатрија и породична терапија), др Санда Грубиша-Вујасиновић (реуматологија и физикална медицина) те др Никола Барош (реконструктивна и естетска хирургија).

Кроз овај необичан и отворен разговор водиће нас Александра Трифуновић која ће се наћи и у улози модераторке.

