Намирнице које можете јести без гриже савјести за ужину

15.04.2026 09:34

Бадеми у кеси.
Фото: Irina Iriser/Pexels

Правилно одабрана ужина може бити једноставан, али моћан савезник у одржавању енергије и здраве тјелесне тежине. Умјесто да посегнете за грицкалицама и слаткишима, паметно изабране комбинације намирница могу да вас засите, стабилизују енергију и помогну да избјегнете изненадне нападе глади током дана.

У наставку доносимо идеје за лагане ужине испод 150 калорија, практичне рецепте и инспирацију коју лако можете уклопити у ужурбану свакодневицу, било да сте на послу, у покрету или код куће.

Зашто је ужина важна?

Супротно честом мишљењу, прескакање ужине не мора да помогне мршављењу. Напротив, предуги размаци између оброка често доводе до пада шећера у крви, наглог осјећаја глади и каснијег преједања.

Умјерена ужина помаже да се одржи стабилан ниво енергије током дана, чиме се смањује потреба за брзим, нездравим изборима хране. Када организам редовно добија мање количине квалитетних нутријената, лакше се одржава равнотежа апетита и енергије.

Осим тога, стабилан ниво глукозе позитивно утиче и на концентрацију и продуктивност, што је посебно важно током радног дана.

Када је право вријеме за ужину?

Иако не постоји универзално правило које важи за све, стручњаци се слажу да је идеално вријеме за ужину између главних оброка, отприлике 2 до 3 сата након доручка и ручка.

Циљ ужине није да презалогајите нешто из навике, већ да спријечите пад енергије и нагли осјећај глади који води ка преједању. Ако чекате предуго, вјероватно ћете посегнути за брзим и мање здравим опцијама, често у већим количинама него што вам је потребно.

Добар знак да вам је ужина потребна јесте осјећај благог умора, пада концентрације или прве глади, али не и изразита глад која већ указује да сте закаснили са оброком.

Намирнице које најдуже држе ситост

Најбоље ужине комбинују протеине, влакна и здраве масти. Ове групе нутријената продужавају осјећај ситости и помажу да се избјегну нагли падови енергије.

Добар избор су:

  • грчки јогурт,
  • јаја,
  • орашасти плодови,
  • сјеменке (чиа, лан, бундева),
  • авокадо.

На примјер, мала шака бадема даје добру дозу здравих масти и протеина, док грчки јогурт пружа висок унос протеина уз релативно мало калорија. Кувано јаје је такође практична опција која лако засити.

Воће и поврће као лагане ужине испод 100 калорија

Воће и поврће су идеални када желите нешто освјежавајуће и лагано, а нутритивно богато.

Јабука, на пример, пружа природну слаткоћу и влакна која продужавају ситост, док шаргарепа и краставац нуде хрскаву текстуру уз минималан калоријски унос. У комбинацији са хумусом, поврће постаје још заситније и укусније.

Воћне комбинације попут јагода, боровница и диње могу бити одлична алтернатива слаткишима, посебно када вам је потребан брзо енергетско ојачање.

Овсена каша и здраве палачинке за брзу ужину

Овсене пахуљице су једна од најпрактичнијих основа за здраву ужину. Лако се припремају и могу се прилагодити различитим укусима – од слатких до неутралних варијанти.

Основна овсена каша са млеком или водом, уз додатак цимета или воћа, може бити готова за свега неколико минута. Ако желите јачи нутритивни ефекат, додаци попут чиа семенки или грчког јогурта додатно повећавају ситост.

Здраве палачинке од овса, банане и јаја одлична су опција када желите нешто “озбиљније”, али и даље лагано и нутритивно избалансирано.

Ужина за посао и школу: практично и хранљиво

Када сте у покрету, најважније је да ужина буде једноставна за паковање и конзумацију.

Грчки јогурт са воћем, унапред припремљено поврће са хумусом или мале порције орашастих плодова идеални су за канцеларију. Енергетске куглице од урми и орашастих плодова могу бити здравија замјена за слаткише, а лако се праве унапријед.

За дјецу, најбоље пролазе визуелно занимљиве комбинације – воћни ражњићи, мини сендвичи или “шарена кутија” са различитим здравим грицкалицама, преноси Она.

