Ухапшен Србин на КиМ, одређено му задржавање

Србину Д.П. кога су јуче у Сочаници код Лепосавића ухапсили припадници тзв. дирекције за истрагу ратних злочина одређено је задржавање од 48 сати, а осумњичен је да је наводно починио ратни злочин против цивилног становништва.
Предраг Миљковић, адвокат ухапшеног Д.П, изјавио је да се он налази у полицијској станици у Приштини.
Тзв. косовска полиција такође је у уторак саопштила да је Д.П. одређена мјера притвора до 48 сати.
Како је наведено, Д.П. се сумњичи да је као припадник Министарства унутрашњих послова Србије током сукоба на КиМ стациониран у полицијској станици Србица, униформисан и наоружан, у марту 1999. године у Србици, у саучесништву са другим припадницима, учествовао у полицијско-војној операцији у којој је, како се тврди у оптужници, "насилно протјерао цивиле са њихових имања, тукао, мучио, повређивао и лишио живота 15 албанских цивила, док је 16 других цивила нестало на двије локације у Србици".
(Танјуг)
