До 20. априла стижу важне вијести: Ова три знака добиће позив

15.04.2026 07:45

Фото: Unsplash

Средина априла доноси снажне астролошке аспекте који буде старе емоције, неразјашњене односе и приче које никада нису добиле прави епилог.

Планете покрећу комуникацију и враћају људе из прошлости – не случајно, већ са разлогом.

До 20. априла, три хороскопска знака могу очекивати позив, поруку или сусрет који ће их затећи неспремне, али и натјерати да се запитају – да ли је нешто заиста завршено или тек почиње из почетка.

Рак

Ракови су познати по томе што дубоко памте и ријетко заборављају људе који су им значили. Управо зато, овај период доноси контакт са особом која је оставила снажан траг у њиховом животу.

Могуће је да се јави бивша љубав или неко са ким су изгубили контакт због околности. Овај разговор неће бити безначајан – отвориће емоције које су дуго биле потиснуте. Ракови ће морати да одлуче да ли желе да се врате уназад или да коначно затворе једно поглавље.

Вага

За Ваге долази тренутак истине. Особа која им се враћа у живот носи са собом причу која није завршена како треба.

До 20. априла могу очекивати поруку или позив који доноси објашњење, извињење или чак жељу за новим почетком. Међутим, на Вагама је да процијене – да ли је то нешто што заиста желе или само илузија прошлости која поново куца на врата.

Шкорпија

Шкорпије улазе у интензиван период кармичких сусрета. Особа која им се враћа није ту случајно – између њих постоји снажна веза која још није разријешена.

Позив може доћи изненада, али ће покренути дубоке емоције и потребу да се ствари коначно разјасне. Ово је прилика за затварање круга или за нови почетак, али овог пута уз више свијести и искуства.

Април је мјесец у којем прошлост тражи своје мјесто у садашњости. Неки разговори долазе да нас ослободе, други да нас подсјете колико смо се промијенили.

За ова три знака, једно је сигурно – до 20. априла ништа неће бити случајно. Сваки позив носиће поруку коју не треба игнорисати, преноси ЦдМ.

