Фотограф из БиХ нашао кости, мисли да припадају народном хероју

14.04.2026 17:54

Фотограф из БиХ нашао кости, мисли да припадају народном хероју
Фото: Printscreen/Youtube

Фотограф из Јабланице, Џенад Џино, тврди да је на планини Прењ пронашао људске остатке и предмете који би могли припадати Илији Шпановићу, народном хероју из Другог свјетског рата.

Цијелу потрагу, која је трајала двије године, документовао је и објавио на свом Јутјуб каналу.

„Ово је мјесто гдје је историја стала“

Како је испричао, дуго је трагао за локацијом на којој је, како каже, „историја стала“.

– Сваки прекопани комад земље био је нада да ћу склопити мозаик. Ово није била само потрага. Ово је био дуг према човјеку и историји која не смије остати недоречена. Када сам пронашао чизму, знао сам да је то тренутак када је Прењ одлучио да проговори – рекао је Џино.

Током истраживања пронашао је чауре, фрагменте италијанских ручних бомби, као и друге предмете за које вјерује да припадају Шпановићу.

Пронађени дијелови униформе и обуће

Међу пронађеним предметима је и дугме за које сматра да потиче са шињела народног хероја, као и копча и дијелови војне опреме.

– Ово је дефинитивно мјесто гдје је униформа иструлила. Чија, не знам. Једна је овдје сигурно иструлила, а то је од Илије Шпановића – навео је.

Како каже, консултовао је и пријатеља, доброг познаваоца предмета из Другог свјетског рата, који је потврдио да би пронађени артефакти могли потицати из тог периода, укључујући дугме са шињела из времена Краљевине Југославије.

Осим тога, пронашао је и ђон ципеле те друге дијелове обуће.

Пронађене и људске кости

Најзначајније откриће, према његовим ријечима, јесу људске кости које је пронашао унутар чизме.

– Људске кости у чизми. Прсти. Пронашао сам остатке народног хероја. Пронашао сам остатке Илије Шпановића 12. априла 2026. године – рекао је у видеу.

Кости је оставио на мјесту проналаска, а најавио је да ће о свему обавијестити полицију. Сматра да постоји довољно материјала за ДНК анализу која би могла потврдити идентитет.

Ко је био Илија Шпановић

Илија Шпановић рођен је 30. априла 1918. године, а погинуо је 1943. на планини Прењ током Другог свјетског рата.

Био је учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.

Према историјским подацима, страдао је током Четврте непријатељске офанзиве, када је његов батаљон, након преласка Неретве у марту 1943. године, изненада нападнут на подручју Прења.

За народног хероја проглашен је указом из 1951. године.

(Serbian Times)

Прочитајте више

Најодликованији војник и национални херој оптужен за ратне злочине

Свијет

Најодликованији војник и национални херој оптужен за ратне злочине

1 седм

0
Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

Хроника

Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

1 седм

0
Марко подлегао повредама: Ово је отац херој који је дао живот да спаси кћерку (5)

Србија

Марко подлегао повредама: Ово је отац херој који је дао живот да спаси кћерку (5)

2 седм

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Преминуо отац херој који је улетио у пожар да спаси кћерку

2 седм

0

Више из рубрике

Жена лежи у кревету током ноћи и гледа у телефон

Занимљивости

Плава свјетлост под лупом: да ли нас екрани заиста лишавају сна

3 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 14. април: Шта нам звијезде доносе данас?

12 ч

0
За Стријелца је почела недјеља великих промјена

Занимљивости

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

23 ч

0
Скандал на "Букингу": Процурили подаци корисника, провјерите налоге

Занимљивости

Скандал на "Букингу": Процурили подаци корисника, провјерите налоге

1 д

0

