Марко подлегао повредама: Ово је отац херој који је дао живот да спаси кћерку (5)

Аутор:АТВ
27.03.2026
11:48
Језив пожар који је избио у уторак нешто прије 20 сати у Улици Олге Петров у насељу Топола у Панчеву однио је живот Марка Л. Храброг оца који се бацио у ватру како би спасао живот своје петогодишње ћерке која се налазила у купатилу.
У тренутку је пожар захватио кућу, мајка са двије ћерке успјела је да искочи кроз прозор, док је Марко остао како би извукао и треће дијете.
Он је, како сазнаје Телеграф, успио да изађе из породичне куће са дјевојчицом, али су тада обоје тешко повријеђени, са преко 80% опекотина на тијелу.
Марко је нажалост подлегао повредама у болници, али се љекари и даље боре за живот дјевојчице која је такође у животној опасности.
Мајор полиције Жељко Грујић, портпарол ПУ Панчево, потврдио је да је полиција око 19.50 сати добила пријаву да гори кућа у Панчеву, у Улици Олге Петров. По пријави су одмах поступили и припадници Одјељења за ванредне ситуације у Панчеву, Ватрогасно-спасилачке јединице Панчево који су на мјесто догађаја упутили четири возила и преко десет ватрогасаца спасилаца.
- Од посљедица пожара пет лица је задобило тјелесне повреде. Након указане медицинске помоћи у Служби хитне медицинске помоћи Панчево и Општој болници Панчево, једна пунолетна особа је пребачена на даље лијечење у Ургентни центар Београд, док је једна малољетна особа превезена у Дечију болницу Тиршова у Београду - рекао је Грујић.
Жељко Грујић је прецизирао да је након ликвидације пожара извршен увиђај по налогу Основног јавног тужилаштва како би се утврдио узрок пожара.
-Утврђено је до је до пожара највјероватније дошло усљед преоптерећења електричних инсталација у објекту, загревања каблова и паљења таванице објекта која је од трске и других лако запаљивих материјала - рекао је Жељко Грујић.
