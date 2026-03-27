Logo
Large banner

Пронађено тијело дјевојке испред Филозофског факултета: Огласила се полиција

Аутор:

АТВ

27.03.2026

08:09

Коментари:

0
Начелник Полицијске станице Стари град Раденко Ресановић изјавио је да је синоћ на платоу испред Филозофског факултета у Београду пронађено беживотно тијело женске особе старе око 25 година.

Према првим информацијама, претходно на петом спрату факултета дошло до активирања и запаљења пиротехничких средстава, након чега је, како се сумња, дјевојка скочила кроз прозор, рекао је Ресановић.

Hitna pomoć

Србија

Тијело дјевојке пронађено испред Филозофског факултета

Ресановић је прецизирао да су полицијски службеници обавештење добили у 22.40 часова, након чега су одмах изашли на лице мјеста, гдје је затечена женска особа без знакова живота.

„Према првим сазнањима добијеним од очевидаца, на петом спрату Филозофског факултета дошло је до активирања и запаљења пиротехничких средстава, након чега је, како се сумња, женска особа, највјероватније студент факултета, скочила кроз прозор“, навео је Ресановић.

Истакао је да је о догађају обавјештено надлежно тужилаштво, које је наложило увиђај.

„Увиђајне екипе су на лицу мјеста, у току је фиксирање и документовање свих трагова, као и прикупљање изјава очевидаца“, рекао је Ресановић и додао да су пиротехничка средства која су била активирана, након извјесног времена угашена од стране запослених на факултету, а да за сада није познато како су доспјела у објекат.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner