Пронађено тијело дјевојке испред Филозофског факултета: Огласила се полиција

Аутор:АТВ
27.03.2026
08:09
Начелник Полицијске станице Стари град Раденко Ресановић изјавио је да је синоћ на платоу испред Филозофског факултета у Београду пронађено беживотно тијело женске особе старе око 25 година.
Према првим информацијама, претходно на петом спрату факултета дошло до активирања и запаљења пиротехничких средстава, након чега је, како се сумња, дјевојка скочила кроз прозор, рекао је Ресановић.
Тијело дјевојке пронађено испред Филозофског факултета
Ресановић је прецизирао да су полицијски службеници обавештење добили у 22.40 часова, након чега су одмах изашли на лице мјеста, гдје је затечена женска особа без знакова живота.
„Према првим сазнањима добијеним од очевидаца, на петом спрату Филозофског факултета дошло је до активирања и запаљења пиротехничких средстава, након чега је, како се сумња, женска особа, највјероватније студент факултета, скочила кроз прозор“, навео је Ресановић.
Истакао је да је о догађају обавјештено надлежно тужилаштво, које је наложило увиђај.
„Увиђајне екипе су на лицу мјеста, у току је фиксирање и документовање свих трагова, као и прикупљање изјава очевидаца“, рекао је Ресановић и додао да су пиротехничка средства која су била активирана, након извјесног времена угашена од стране запослених на факултету, а да за сада није познато како су доспјела у објекат.
