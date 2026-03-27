Манекенки испале навлаке за зубе на такмичењу, сви причају о њеној реакцији

27.03.2026
07:33
Манекенка Камолван Чанаго, која се такмичи на избору за Miss Grand Thailand, доживјела је непријатан тренутак на сцени након што су јој испале навлаке за зубе, а снимак је брзо привукао пажњу јавности.
Она се накратко окренула како би их скинула, а затим се поново окренула према публици и наставила да хода као да се ништа није догодило. Многи су је похвалили због начина на који се снашла у овој ситуацији која би поколебала бројне друге манекенке.
„Овако се треба носити с проблемима“, „Она је за мене побједница без обзира на резултате такмичења“, „Заслужила је круну“, неки су од коментара на друштвеним мрежама.
During the Miss Thailand pageant, contestant Kamolwan Chanago found herself at the center of an unexpected viral moment when her false teeth fell out live on stage during her presentation. — Posh Blog (@mrs_omoh) March 27, 2026
The incident, caught on camera in front of a large audience, spread rapidly across social… pic.twitter.com/VCZvBjZLKI
Ова незгода догодила се током прелиминарне рунде оцјењивања, а побједница ће бити проглашена сутра. Она ће представљати Тајланд на Miss Grand International 2026, који ће бити одржан у Индија.
