Logo
Large banner

Манекенки испале навлаке за зубе на такмичењу, сви причају о њеној реакцији

Аутор:

АТВ

27.03.2026

07:33

Коментари:

0
Фото: screenshot / x

Манекенка Камолван Чанаго, која се такмичи на избору за Miss Grand Thailand, доживјела је непријатан тренутак на сцени након што су јој испале навлаке за зубе, а снимак је брзо привукао пажњу јавности.

Она се накратко окренула како би их скинула, а затим се поново окренула према публици и наставила да хода као да се ништа није догодило. Многи су је похвалили због начина на који се снашла у овој ситуацији која би поколебала бројне друге манекенке.

„Овако се треба носити с проблемима“, „Она је за мене побједница без обзира на резултате такмичења“, „Заслужила је круну“, неки су од коментара на друштвеним мрежама.

Ова незгода догодила се током прелиминарне рунде оцјењивања, а побједница ће бити проглашена сутра. Она ће представљати Тајланд на Miss Grand International 2026, који ће бити одржан у Индија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner