Директор бањалучке школе: Већина ученика снимала брутално насиље, само један ђак помогао

Аутор:

АТВ

27.03.2026

07:56

Коментари:

4

4
Фото: АТВ

У Основној школи “Борисав Станковић” у Бањалуци у петак 20. марта око 16 часова догодио се случај вршњачког насиља када је ученица деветог разреда физички напала и претукла дјевојчицу из другог одјељења.

"Догодио се један страшан догађај. Дјевојчица из одјељења IX-1 је брутално претукла дјевојчицу из одјељења IX-3. Све се догодило између трећег и четвртог часа, на малом одмору. Дјевојчица је ушла у учионицу и упутила неколико удараца. Дјевојчица је задобила и физичке и психичке повреде, цурење крви и из носа, разбијене су јој наочаре", рекао је за АТВ Миладин Савић, директор школе “Борисав Станковић”.

Он каже да је све посебно погодило то, што је већина ученика снимала брутално насиље.

"Оно што је јако тешко за нас прихваћено за све нас, већина дјеце из оба одјељења су снимали тај догађај. Касније смо све испитивали, само један дјечак је помогао тој повријеђеној дјевојчици", каже Савић.

Према његовим ријечима, повријеђена дјевојчица је код куће, и да је под тешком психичком траумом.

Одмах смо позвали родитеље и полицију, обавјештен је Центар за социјални рад. Дјевојчица која је претукла дјевојчицу и пребачена је из двоје школе", рекао је Савић.

Он каже да је школа увела строге мјере, да се дежура и да су наставници у учионицама на свим одморима.

Додао је и да овај случај није изолован инцидент, те да се слични инциденти дешавају све чешће у школама, због чега се на нивоу директора образовних установа разматрају додатне мјере.

“На сједницама актива директора већ се разматра и предлаже да се телефони забране или барем значајно ограниче у школама, управо због оваквих ситуација”, рекао је Савић за АТВ.

