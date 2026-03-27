Тијело дјевојке пронађено испред Филозофског факултета

Аутор:АТВ
27.03.2026
07:15
Коментари:0
Беживотно тијело дјевојке старе 25 година пронађено је синоћ на платоу Филозофског факултета у Београду, речено је у Хитној помоћи.
Како је речено из те службе, дјевојка је скочила са петог спрата зграде факултета.
Тијело дјевојке пронађено је у 22.45 часова. У 20.54 на Врачару на углу Кичевске и Голсвордијеве улице, дошло је до обарања пјешака и 25-годишњи мушкарац превезен је са тешким повредама у Ургентни центар.
Екипе Хитне помоћи обавиле су 120 интервенција у ноћној смјени, док је 13 било на јавном мјесту.
За помоћ су се највише јављали хронични болесници.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
БиХ
3 ч2
Бања Лука
3 ч0
Фудбал
10 ч3
Србија
12 ч0
Србија
12 ч0
Србија
17 ч0
Србија
18 ч0
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
57
09
55
09
50
Тренутно на програму