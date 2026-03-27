Тијело дјевојке пронађено испред Филозофског факултета

Аутор:

АТВ

27.03.2026

07:15

Фото: Pexels

Беживотно тијело дјевојке старе 25 година пронађено је синоћ на платоу Филозофског факултета у Београду, речено је у Хитној помоћи.

Како је речено из те службе, дјевојка је скочила са петог спрата зграде факултета.

Тијело дјевојке пронађено је у 22.45 часова. У 20.54 на Врачару на углу Кичевске и Голсвордијеве улице, дошло је до обарања пјешака и 25-годишњи мушкарац превезен је са тешким повредама у Ургентни центар.

Екипе Хитне помоћи обавиле су 120 интервенција у ноћној смјени, док је 13 било на јавном мјесту.

За помоћ су се највише јављали хронични болесници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

