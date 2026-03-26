БиХ избацила Велс и заказала финале са Италијом

Аутор:

АТВ

26.03.2026

23:45

Фудбалска репрезентација БиХ у Кардифу игра против Велса први полуфинални меч баража
Фото: Tanjug/Nick Potts/PA via AP

Фудбалери Босне и Херцеговине пласирали су се у финале баража за Свјетско првенство, након што су у Кардифу након бољег извођења пенала савладали домаћи Велс.

Након регуларних 90 минута и продужетака било је 1:1, стријелци су били Даниел Јамес и Един Џеко.

На велики одмор отишло се без погодака. Друго полувријеме је донијело много више узбуђења.

Велс је повео у 52. минуту, а стријелац је био Данијел Џејмс, који је искористио грешку ривала на средини терена и из даљине је савладао Васиља.

Змајеви су ипак изједначили у 87. минуту, када је Един Џеко био прецизан главом након корнера кога је извео Керим Алајбеговић.

У пенал-серији су Змајеви славили са 4:2 и тако су заказали окршај с Италијом за пласман на Мундијал.

БиХ избацила Велс и заказала финале са Италијом

