БиХ избацила Велс и заказала финале са Италијом

Аутор:АТВ
26.03.2026
23:45
Фудбалери Босне и Херцеговине пласирали су се у финале баража за Свјетско првенство, након што су у Кардифу након бољег извођења пенала савладали домаћи Велс.
Након регуларних 90 минута и продужетака било је 1:1, стријелци су били Даниел Јамес и Един Џеко.
На велики одмор отишло се без погодака. Друго полувријеме је донијело много више узбуђења.
Велс је повео у 52. минуту, а стријелац је био Данијел Џејмс, који је искористио грешку ривала на средини терена и из даљине је савладао Васиља.
Змајеви су ипак изједначили у 87. минуту, када је Един Џеко био прецизан главом након корнера кога је извео Керим Алајбеговић.
Италија осигурала пласман у финале баража
У пенал-серији су Змајеви славили са 4:2 и тако су заказали окршај с Италијом за пласман на Мундијал.
