Турска надомак Мундијала

26.03.2026
Фудбалери Турске пласирали су се у финале баража за одлазак на Свјетско првенство. Тим Винченца Монтеле је на стадиону Бешикташа у Истанбулу био бољи од Румуније (1:0).
Побjеднички гол постигао је Ферди Кадиоглу у 53. минуту, након сјајне асистенције Арде Гулера.
Првотимац Реала је послао врхунску дубинску лопту иза леђа одбране гостију, Кадиоглу је лепо прихватио и кроз ноге савладао Јонута Радуа.
Интересантан меч је виђен на Босфору, Румунија није имала ниједан шут у оквир гола, али је у првом погодила пречку, а у другом полувремену стативу голмана Чакира.
Турци су били доминантни, чешће су претили, Јилдиз је такође погодио пречку, било је ту још прилика за домаће, који су се наметнули од првог минута и релативно рутински стигли до тријумфа.
Турску 31. марта очекује гостовање у Братислави или Приштини.
Најбољи из овог "Ц пута" баража на завршној смотри играће у групи са Америком, Парагвајем и Аустралијом.
