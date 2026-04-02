Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

02.04.2026 09:08

Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''
Црне вијести потресле су Србију и регион. Петогодишња дјевојчица, која је тешко повријеђена у стравичном пожару у Панчеву, преминула је од посљедица задобијених опекотина.

Ову тужну вијест потврдила је њихова рођака, Ружица Новаковић, потресним ријечима које кидају срце.

"На нашу жалост, напустила нас је наша мила драга, наше срце, душа, сунце и живот наш малени. Отишла је код свог тате, анђели наши нек почивају у миру," рекла је рођака за Курир.

Отац страдао као херој

Подсјећамо, стравичан пожар избио је у уторак, 24. марта, око 19.50 часова у кући у којој је ова породица живела као подстанари. Ватра је у трену захватила дом од 80 квадрата, док је унутра била мајка са три ћерке.

Отац, чим је схватио да му је најстарија ћерка остала заробљена у пламену, без оклијевања је утрчао у ватру. Успио је да дође до ње, али су обоје задобили фаталне повреде. Отац је битку за живот изгубио два дана касније, оставивши иза себе супругу и двије млађе ћерке, које су ватрогасци успјели безбједно да евакуишу.

Четири минута која су дијелила од спаса

Ватрогасне екипе су реаговале у рекордном року - на лицу мјеста су били само четири минута након позива. Девет ватрогасаца-спасилаца са четири возила борило се са ватреном стихијом која је претворила 50 квадрата куће и дио тавана у пепео. Нажалост, упркос брзој реакцији и напорима Хитне помоћи, повреде оца и ћерке биле су претешке.

Панчево и цијела земља занијемели су пред овом трагедијом. Породица која је већ живјела у тешким условима као подстанари, сада је остала без оца, дјетета и крова над главом.

