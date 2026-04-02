Ово је најбољи напитак за почетак дана: Одлична замјена за кафу или чај

Да ли започињете дан кафом, чајем или лимунадом? Стручњаци имају бољу замјену.
Какао садржи теобромин, који је сличан кофеину, али много здравији, због чега све више људи прелази на ово пиће и заувијек оставља кафу.
Тенис
Изјава Ђоковића поново вирална након побједе БиХ, ево шта је поручио
Вјерује се да какао има велику количину флавоноида, који су важни за когнитивне способности и ментално здравље.
Истраживања су показала да они смањују ризик од деменције и побољшавају концентрацију. Флавоноиди се такође боре против дејства штетних слободних радикала.
Какао је богат биљним протеинима, као и великом количином корисних витамина и минерала (гвожђе, фосфор, магнезијум, калијум, калцијум, селен, фолна киселина, витамини Б, Е и К групе).
Ипак, чињеница да је какао висококалорична намирница значи да треба да водите рачуна о количини коју конзумирате. Поред наведених масти, то је разлог зашто би за кардиоваскуларне болеснике било најбоље да какао не користе, или да то чине у изузетно малим количинама. Такође треба имати на уму да се додавањем млујека додатно повећава количина масти и калорија.
Свијет
Снимљен узнемирујући покушај убиства: Покушао гурнути човјека под воз
У рецептима за припрему здравог какао напитка најчешће се предлаже млијеко попут бадемовог, кокосовог или овсеног млијека. Дјеца млађа од три године могу бити алергична на какао јер је и ова биљка алерген.
Жене које имају цисте на дојкама треба да избјегавају какао јер кофеин, теофилин и теобромин могу утицати на раст цистичног ткива. Танин из какаоа може да смета онима који имају хемороиде, а они који су нетолерантни на кофеин такође не би требало да га конзумирају. Наравно, за негативне реакције било би потребно пити више од 6 шољица дневно, мада је и то индивидуално. Људи који имају хроничне главобоље и они који су по природи нервозни такође треба да искључе какао из исхране.
Због количине гвожђа препоручује се прије свега онима који имају проблема са крвном сликом, недостатком гвожђа и анемијом. Добар је за кожу јер има способност регенерације ткива мртвих ћелија коже.
Породица
Унука чула баку да прича о својој сахрани, па јој испунила неостварену жељу: Одвела је на путовање живота
Какао има висока енергетска својства, па је одличан за дјецу у развоју и спортисте, јер биљна влакна помажу у јачању и обнављању мишића. Особе које су склоне депресији треба да уврсте какао у своју редовну исхрану због велике количине магнезијума. Какао садржи теобромин, који је сличан кофеину, али много здравији, због чега све више људи прелази на ово пиће и заувијек оставља кафу.
